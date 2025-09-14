¿Lo recomendó William Pacho? Confirman que el PSG ofertó por otro ecuatoriano

El PSG encontró en William Pacho uno de los mejores refuerzos de los últimos años y desde Europa confirman que el gigante de Francia estuvo cerca de apostar por otro ecuatoriano. Uno de los titulares de la Selección de Ecuador recibió una oferta del cuadro parísino.

Joel Ordóñez recibió el llamado del PSG para ser dupla de William Pacho, pensándolo en un relevo de Marquinhos cuando el brasileño deje el club. Al final la negociación no se dio por el precio que pidió el Club Brujas.

El cuadro de Bélgica pidió más de 30 millones de euros por el traspaso del ecuatoriano y el PSG estaba dispuesto a poner máximo 25 millones de euros. El Al Hilal y Olympique de Marsella pusieron 35 millones de euros, aunque al final no hubo acuerdo.

A Joel Ordóñez lo sondeó el Inter de Milán de Italia, el AFC Bournemouth de Inglaterra entre otros equipos de Europa. El ecuatoriano arregló solamente con el Marsella.

¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, el valor de mercado de Joel Ordóñez ronda los 28 millones de euros. Sin embargo, se espera que este suba en esta temporada y también después del Mundial de 2026, donde sería titular y fijo en la Selección de Ecuador.

Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez

A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.