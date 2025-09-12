Independiente del Valle concretará este mismo año una nueva venta millonaria y es que el FC Barcelona pagará una fortuna por otro de sus jugadores. El club español viajó a Ecuador para negociar con quién consideran el “nuevo William Pacho”.

Dennier Ordóñez, podría ir al FC Barcelona por siete millones de dólares, esta cifra si está dentro de lo que si puede pagar el equipo catalán. El central de 15 años de edad sigue recibiendo ofertas de los gigantes de Europa.

Es el tercer campeón de Champions que se fija en Ordóñez, primero fueron los ingleses Chelsea y Liverpool a mitad de año. Lo que condicionó el fichaje fue el precio que le puso Independiente del Valle por el seleccionado ecuatoriano.

El otro equipo que se interesó realmente por Ordóñez fue el Benfica, sin embargo los portugueses se alejaron de las negociaciones al considerar impagable los 7 millones por un futbolista de 15 años.

Dennier Ordóñez – Selección Ecuador.

Las ventas recientes de Independiente del Valle

Hace poco, Independiente del Valle vendió a Kenny Arroyo por 9 millones de dólares al Besiktas de Turquía, antes por 4 millones vendió a Yaimar Medina al GENK de Bélgica y Kendry Páez al Chelsea por 20 millones. El club siempre se queda con un porcentaje de los derechos para una futura venta

