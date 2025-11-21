El grupo Independiente del Valle sigue expandiéndose, y ahora reportan que a su ya larga lista de equipos, han sumado una nueva adquisición. El directivo Michell Deller ha comprado a un equipo de Centroamérica.

Según reportes de la prensa, Independiente Colón de la segunda división de Panamá fue comprado por Deller. De esta forma el club panameño se suma al Coritiba de Brasil y al Atlético Huila de Colombia como las instituciones extranjeras que se sumal al grupo IDV.

La idea de la venta es que Independiente Colón se sume a la metodología de trabajo de IDV, es decir fortaleza en las formativas, un proyecto integral deportivo así como inversión.

En redes sociales no tardaron en reaccionar, especialmente los hinchas del Atlético Huila quiénes en lo deportivo no mejoraron tras la compra por parte de IDV y terminaron perdiendo la categoría.

La expansión arrancó con un equipo para la categoría femenina de LigaPro, luego una filial para la Serie B y finalmente comprando el Numancia de España, antes del Coritiba y el Huila.

Los equipos que son propiedad de Independiente del Valle

El grupo de Independiente del Valle está conformado por los siguientes equipos: Numancia, Atlético Huila, Dragonas Independiente del Valle e Independiente Juniors, Coritiba de Brasil.

