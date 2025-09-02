En su momento fue uno de los volantes claves del Independiente del Valle finalista de Copa Libertadores, sin embargo Jefferson Orejuela sigue sin tener minutos en la máxima categoría. El ecuatoriano cambió de equipo en el exterior pero aún está lejos de primera.

Jefferson Orejuela fue anunciado como nuevo jugador del CA Fénix de Uruguay y seguirá en segunda división para este 2025. Orejuela estuvo varios meses sin jugar hasta el inicio de este año.

A sus 32 años tendrá una nueva experiencia internacional tras haber estado en el Fluminense de Brasil y el Querétaro de México. En Ecuador su último equipo de buen nivel fue Liga de Quito, dónde fue campeón 2018.

Durante el 2024 y en este 2025 se habló la posibilidad de que juegue con El Nacional, sin embargo, no hubo acuerdo y el jugador se quedó sin equipo. Tampoco siguió en Cuniburo, después de que este fuera comprado y cambiado el nombre a Vinotinto del Ecuador.

Jefferson Orejuela – Fénix anuncio oficial.

Los títulos que ganó Jefferson Orejuela en Ecuador

Jefferson Orejuela ha ganado 3 títulos en toda su carrera, todos en Ecuador. Ganó dos LigaPro, una en 2018 con Liga de Quito, otra en 2020 con Barcelona SC. También fue campeón de la Copa Ecuador en 2019 con Liga, y de la Serie B en 2024 con Cuniburo.

