OFICIAL: El nuevo puesto en el ranking UFC de Michael Morales que conmociona a Ecuador

Michael Morales es la gran estrella en ascenso de la UFC en el peso Welter y ahora la compañía lo confirmó al darle el nuevo ranking al peleador ecuatoriano. El tricolor lleva un impresionante récord de 19 y 0, por lo cual, ahora tiene este nuevo puesto en la categoría.

La UFC confirmó que Michael Morales ahora sí de manera oficial es el número 3 del peso welter. El tricolor solo es superado por el actual campeón, Islam Makhachev, el número 1 y ex campeón, Jack Della Maddalena y el número 2 Belal Muhammad.

Con esto, Morales queda en franco directo para ir a una pelea titular por el campeonato. Aunque en la UFC, se estaría tramando otro plan y le darían una muy mala noticia. La intención sería poner al peleador ecuatoriano en el octágono ante Carlos Prates.

Prates también viene en ascenso en la UFC al igual que Michael Morales. El brasileño subió en el ranking y dio el salto al número 5, antes era número 9. Ambos peleadores sudamericanos son los principales candidatos a tener una pelea por el campeonato.

Michael Morales es número 3 del peso welter de la UFC. (Captura pantalla)

Michael Morales lleva una marca impresionante en la UFC de 19 y 0 y el ecuatoriano ya es visto con mucho respeto a la interna del peso welter. Asimismo, el tricolor ahora alcanza la marca de ‘Chito’ Vera, de ser el 3 del mundo en alguna categoría de la UFC.

Publicidad

Publicidad

La fortuna que ganó Michael Morales en la UFC

ver también ¡Terremoto en Barcelona SC! La decisión de los jugadores del ‘Ídolo’ que sorprende en la LigaPro

Tras su gigante trabajo contra Brady, Morales ya había ganado una bolsa superior a los 150 mil dólares. Además, el ecuatoriano se llevó el bono de rendimiento, lo cual aumentó su premio a más de 200 mil dólares. Siendo uno de los premios más importantes que ha ganado.

El próximo rival de Michael Morales

En el siguiente encuentro para Morales, pareciera que el ecuatoriano se terminaría enfrentando a Carlos Prates, quien también viene en un ascenso gigantesco al interior de la empresa. Si se enfrentan sería para definir el retador al campeonato

Encuesta¿Qué debe hacer la UFC con Michael Morales? ¿Qué debe hacer la UFC con Michael Morales? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: