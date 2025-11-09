Es tendencia:
Gonzalo Plata

Jugadores del Flamengo se molestaron con Filipe Luis ¡por culpa de Gonzalo Plata!

Jugadores del Flamengo se molestaron con Filipe Luis ¡por culpa de Gonzalo Plata!

Por Gustavo Dávila

Jugadores del Flamengo se molestaron con Filipe Luis ¡por culpa de Gonzalo Plata! Foto: Getty

Los problemas en Flamengo siguen apareciendo para Gonzalo Plata y es que el ecuatoriano habría generado malestar no solo en la directiva, si no también en el plantel. Desde Brasil informan de la reacción del equipo para con las actuaciones del ecuatoriano.

Según el periodista Jorge Nicola de R7 Esporte, varios jugadores del plantel están molestos con el entrenador Filipe Luis debido a que “sienten que constantemente protege a Gonzalo Plata, como el miércoles después de su expulsión”.

El ecuatoriano ha dejado a su equipo con un jugador menos en tres ocasiones en 50 días incluyendo en la semifinal de Copa Libertadores. El fin de semana pasado la directiva de Flamengo calificó de “estúpida la expulsión”.

En la previa del partido de vuelta por las semifinales de Copa, el ecuatoriano fue visto a altas horas de la noche en una discoteca. El propio seleccionado de Ecuador defendió su libertad de pasar con su familia de visita.

Es un mal momento para Gonzalo Plata, otros medios reportan que a final de temporada su continuidad entrará en análisis. Tiene contrato por varios años más pero podría ser vendido por las cuestiones extradeportivas.

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.

Publicidad
En resumen

  • Jugadores de Flamengo están molestos con el entrenador Filipe Luis por proteger a Gonzalo Plata.
  • Gonzalo Plata ha dejado al equipo con diez jugadores en tres ocasiones en solo 50 días.
  • El pase de Gonzalo Plata tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros en el Flamengo
Gustavo Dávila
