El mensaje de Kendry Páez para el 'Chacho' Coudet tras brillar en River Plate

Kendry Páez tuvo la confianza del entrenador ‘Chacho’ Coudet en River Plate y tuvo minutos en la Copa Sudamericana contra Carabobo de Venezuela. El ecuatoriano no se escondió en el post partido y le mandó una indirecta a su entrenador.

Al ser preguntado por el Superclásico Argentino vs. Boca Juniors, Kendry Páez no escondió su intención de jugarlo: “Es el clásico más importante para todo el fútbol, sería una alegría contra Boca Juniors y aquí en el Monumental”, dijo luego del partido.

El deseo de Kendry Páez se alineó con los pedidos de los hinchas, quiénes en redes expresaron que el ex Independiente del Valle y Racing de Francia debe tener minutos el domingo.

Páez ingresó apenas arrancado el segundo tiempo en reemplazo de Juanfer Quintero y no solo intervino en el gol de Driussi si no que le dio mucho peso ofensivo al gigante de Argentina. “Falta mucho para ver, no es lo mejor que Kendry ha hecho”, declaró también.

La semana pasada luego de tres partidos sin minutos, ‘Chacho’ Coudet ya avisaba: “Lo vamos a utilizar” sobre la consideración que tiene con el jugador cedido desde el Chelsea.

"ES EL CLÁSICO MÁS IMPORTANTE PARA TODO EL FÚTBOL" Kendry Páez contó que se ilusiona con jugar el Superclásico. ¿Lo pondrá el Chacho?



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Kendry Páez puede irse en junio de River Plate

Kendry Páez puede volver a Inglaterra, ya que hay una cláusula de repesca para Chelsea si el jugador ecuatoriano no completara el 50% de los partidos en este primer semestre. El préstamo en principio es hasta diciembre, sin opción de compra para los argentinos.

En resumen