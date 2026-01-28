Es tendencia:
Kendry Páez

Kendry Páez será nuevo refuerzo de River Plate y así reaccionaron los hinchas: “El Messi ecuatoriano”

Kendry Páez se va a River Plate y desde el Chelsea y los hinchas del gigante de Argentina ya reaccionan al volante ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Kendry Páez será nuevo refuerzo de River Plate y así reaccionaron los hinchas: "El Messi ecuatoriano" Foto: Getty

Kendry Páez metió el bombazo del mercado de fichajes de ecuatorianos y será nuevo jugador de River Plate. La noticia impactó en Ecuador, Inglaterra y Argentina y ya llegaron las primeras reacciones.

Los hinchas del Chelsea estaban molestos por la cesión del ‘tricolor’, asegurando que Racing fue un error y querían de vuelta al jugador. En Argentina destacaron su proyección pero también advierten de sus comportamientos.

“Es buenísimo pero tiene más noches que Centurión”, “¿No era este el Messi ecuatoriano?”, dijeron otros con algo de escepticismo sobre la llegada del jugador ecuatoriano a River.

Otros hicieron eco de la grandeza de River Plate y señalaron que “es un contexto de presión máxima, dónde el mínimo error repercute. Mala decisión de su entorno”.

Hinchas del Chelsea también celebraron la elección ya que confían que con tiempo de juego pueda recuperarse y volver al nivel que lo llevó a la Selección de Ecuador.

Liga de Quito presentó a Deyverson y Barcelona va por su propio delantero brasileño

ver también

Liga de Quito presentó a Deyverson y Barcelona va por su propio delantero brasileño

Según pudo saber Bolavip el préstamo no contemplaría una opción de compra para River Plate. Por lo cual, solo sería una cesión simple hasta diciembre y Chelsea reservaría la opción de repesca para mitad de temporada antes de iniciar una nueva en Europa, aunque BOLAVIP pudo averiguar que si Páez convence, se extiende el préstamo hasta el 2027.

Encuesta

¿Hace bien Kendry Páez irse a River Plate?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • River Plate acordó con Chelsea el préstamo de Kendry Páez por una temporada sin cargo.
  • El mediocampista de 18 años deja el Racing de Estrasburgo tras registrar un gol en Francia.
  • La transferencia incluye un “derecho de vidriera” para River ante una futura venta del Chelsea.
Gustavo Dávila
