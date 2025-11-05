Recuperado de su lesión, Piero Hincapié fue premiado con su primera titularidad con el Arsenal en la Champions League contra el Slavia Praga. El defensor ecuatoriano la rompió y desde Inglaterra dan a conocer la decisión del club para con él.

Tras sus 73′ minutos destacados, se espera que Mikel Arteta le aumente la carga de minutos en Premier y Champions League. Hasta ahora el central solo venía jugando menos de 20 minutos, así como era titular solo en torneos menores domésticos.

El portal Sqwaqa incluso da un detalle que pone en magnitud el partido de Hincapié. El central es el primer jugador que tiene más de 10 duelos contra rivales y los gana todos, en una década en el Arsenal.

Muchos hinchas señalan incluso que Hincapié como lateral es mejor que Califlori en rubros defensivos y de retroceso tras sumarse al ataque. Otros piden que el italiano sea sentado para dar paso a Hincapié.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. El ecuatoriano está a préstamo, sin embargo, hay una obligación de compra que puede ser activada por Bayer Leverkusen, si es que el club inglés no quiere, lo cual vuelve “obligatoria” esa opción.

Piero Hincapié fue titular por primera vez en la EPL con el Arsenal.

