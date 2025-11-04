Es tendencia:
Piero Hincapié

¡Tranquilo Piero! Hincapié y su fuerte encontronazo con rival en Champions

Piero Hincapié tuvo su primera titularidad con el Arsenal y en una jugada particular tuvo un fuerte encotroazo con rival en Champions.

Por Gustavo Dávila

¡Tranquilo Piero! Hincapié y su fuerte encontronazo con rival en Champions. Foto: Getty
¡Tranquilo Piero! Hincapié y su fuerte encontronazo con rival en Champions. Foto: Getty

Piero Hincapié sigue sumando minutos con el Arsenal de Inglaterra, y ya tiene su primera titularidad con el conjunto inglés. El defensor ecuatoriano fue titular contra el Slavia Praga en Champions League y demostró su carácter contra un rival.

En una jugada, el central chocó con un rival en la disputa del balón, al pararse el jugador del club checo quiso reclamarle a Hincapié. Pese a la notoria diferencia de estatura, Hincapié no se achicó y tuvo un cruce de palabras con el jugador, uno de sus compañeros tuvo que intervenir.

Piero Hincapié regresó de su lesión y poco a poco va sumando minutos, tras ser titular en la Copa de la Liga entre semana ahora repite en la Champions League. El seleccionado ecuatoriano pasó de tener 20 minutos en un mes a completar más de 150 en dos partidos consecutivos.

Mikel Arteta no solo ve a Hincapié como una alternativa para la defensa central, si no que lo ha usado en varias ocasiones como lateral izquierdo, con más de un elogio público.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Con la camiseta de Arsenal, Piero Hincapié ha jugado un total de 3 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha más de 85 minutos, sin embargo, no ha jugado más porque llegó casi sin pretemporada y se lesionó rápidamente de la ingle.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. El ecuatoriano está a préstamo, sin embargo, hay una obligación de compra que puede ser activada por Bayer Leverkusen, si es que el club inglés no quiere, lo cual vuelve “obligatoria” esa opción.

En resumen

  • El defensor ecuatoriano Piero Hincapié tuvo su primera titularidad con el Arsenal de Inglaterra en la Champions League.
  • Piero Hincapié fue titular contra el Slavia Praga en la Champions League tras regresar de una lesión.
  • Hincapié ha sumado más de 150 minutos en dos partidos consecutivos, tras jugar solo 20 minutos en el mes anterior.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
