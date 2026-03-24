¿La mejor o la peor? La última noticia que recibió Moisés Caicedo para el partido con Costa de Marfil en el Mundial

Moisés Caicedo sigue siendo la única duda de Ecuador en el Mundial 2026 para el primer partido contra Costa de Marfil. Se especula que el ecuatoriano podría recibir un “indulto” especial para jugar aquel encuentro. El capitán de Chelsea también está motivado por esa idea.

Tras los entrenamientos de cara al partido contra Marruecos, el mismo Moisés Caicedo reveló que estaría listo para jugar estos partidos y que tiene una gran ilusión por hacerlo: “Es una posibilidad muy alta y parece que voy a poderlo jugar y estoy muy contento porque saber que no iba a poder jugar el primer partido me pone muy triste…”, comentó el jugador.

De acuerdo a la revelación de Carlos Víctor Morales, ahora es muy probable que Moisés Caicedo sí juegue este partido ante Costa de Marfil y Ecuador recupere a su mejor jugador para este encuentro. El ecuatoriano fue expulsado en el último partido de Eliminatorias.

La FIFA confirmaría oficialmente que Moisés Caicedo puede jugar ante Costa de Marfil en el mes de abril, una vez que ya estén decididos todos los equipos que jugarán el torneo. Ahora hay varias selecciones que disputarán el repechaje y por eso se espera.

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Con Moisés Caicedo en cancha, la Selección de Ecuador recupera a su máximo líder en la mitad del campo y también a un jugador que mueve los hilos de ataque del equipo nacional con un gran juego ofensivo. De ahí que, su baja supone un problema complicado para Beccacece en caso de darse.

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El calendario de partidos de Ecuador

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Así está el calendario de los partidos de Ecuador para el Mundial 2026:

Ecuador vs Costa de Marfil (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

La única baja confirmada de Ecuador para el Mundial 2026

De momento, la Selección de Ecuador solo tiene una baja confirmada para todo el Mundial 2026 y es Patrik Mercado. La figura de Independiente del Valle y Sevilla se lesionó gravemente de su rodilla y ahora no estará en la Copa del Mundo.

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