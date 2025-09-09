Es tendencia:
Tras la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: Así quedó la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras las 18 fechas y estos son los clasificados.

Por Jose Cedeño Mendoza

Bolivia hizo historia y le ganó a Brasil en El Alto
Se terminaron las Eliminatorias Sudamericanas y finalmente se supo cómo quedó la tabla de posiciones. Aunque ya estaban decididos los 6 cupos de Sudamérica directo al Mundial, se estaba debatiendo el séptimo cupo que es el que manda a una selección a repechaje.

Venezuela no pudo contra Colombia en una oportunidad histórica para entrar al Mundial por primera vez. Perdió de manera contundente contra Colombia 6 a 3, en un encuentro que se rompió después del 3 a 2 de la selección cafetera.

Por otro lado, Bolivia hizo los deberes después de vencer a Brasil en un partido de infarto. El 1 a 0 conseguido por un penal de Miguelito Terceros sobre el final del primer tiempo le da a Bolivia la oportunidad de definir su pase al mundial en el repechaje en marzo de 2026.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Así quedaron todos los partidos de la fecha 18 de las Eliminatorias

Estos fueron todos los resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas:

Ecuador 1 Argentina 0

Bolivia 1 Brasil 0

Chile 0 Uruguay 0

Perú 0 Paraguay 1

Venezuela 3 Colombia 6

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial de 2026?

El repechaje al Mundial 2026 se jugará en un torneo de 4 partidos de semifinales y finales con seis selecciones de todo el mundo. Las 6 selecciones serán ubicadas según su ranking FIFA. Las cuatro peores ubicadas se enfrentarán en dos semifinales, a partido único y luego acceden a una final con los mejores ubicados en el ranking, y los ganadores de este partido acceden al mundial.

Encuesta

¿Bolivia clasificará al Mundial?

YA VOTARON 0 PERSONAS

