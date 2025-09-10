“No falla casi nunca”: Relator argentino quiso “mufar” a Enner Valencia en su penal

Enner Valencia se despidió de la Selección de Ecuador con un gran cobro de penal ante Argentina y dándole la victoria a ‘La Tri’ sobre los campeones del mundo. Durante el partido se dio una peculiar narración de un relator argentino contra el ecuatoriano.

En la transmisión de TyC Sports, el relator argentino, Hernán Feler, quiso “mufar” o darle mala suerte a Enner Valencia antes de su cobro de penal. El comunicador decía antes del cobro del ecuatoriano “No falla casi nunca” “Va Valencia que no falla casi nunca“, con la clara intención de que el ecuatoriano falle.

Finalmente, Enner Valencia pudo marcar el gol y al final fue decisivo ya que fue la única ventaja del equipo de Ecuador contra Argentina durante los 90 minutos. Para el capitán de la Selección también fue la gran oportunidad de sacarse “los fantasmas” de aquel fallo en la Copa América 2024.

Los aficionados hicieron rápidamente viral esta transmisión en Ecuador y hasta en Argentina se cuestionó el intento de “mufa” a Enner Valencia, ya que el resultado era indiferente para Argentina, que terminó toda la Eliminatoria como puntero y líder de la clasificatoria.

La Selección de Ecuador cerró la mejor Eliminatoria de toda su historia, afianzado en el segundo Lugar y avisando que puede ser una gran potencia en el próximo Mundial y en los siguientes años en las clasificatorias. Se quedó a 9 puntos de Argentina, pero comenzó la Eliminatoria con 3 puntos menos.

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

En toda su carrera con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 100 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano pudo marcar 47 goles y dio 14 asistencias. Es el máximo goleador en toda la historia de la Selección de Ecuador.

