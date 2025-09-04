Última hora: Beccacece descarta a estos jugadores para jugar contra Paraguay

La Selección de Ecuador convocó a 30 jugadores para esta doble fecha de Eliminatorias, sin embargo, antes de cada partido se deben descartar a varios elementos, ya que no es posible que 19 jugadores vayan al banco de suplentes y ahora Beccacece dejó fuera a estos nombres:

Sebastián Beccacece sorprendió a todos y decidió que no vayan ni al banco de suplentes los siguientes jugadores: Alan Franco, Xavier Arreaga, David Cabezas, Moisés Caicedo, Christian Ramírez, Darwin Guagua y Bryan Ramírez. Por esta razón no va Moisés Caicedo.

Estos jugadores no entraron ni en consideración para tener un nuevo número para jugar ante Paraguay, por lo cual, verán el partido desde un palco privado en el estadio. En el caso de Alan Franco ya era sabido que no iba a estar, porque fue expulsado ante Perú, pero igual fue convocado.

Por otro lado, Beccacece también fue muy cuestionado por llevar a 4 arqueros en esta convocatoria y al final, el DT termina descartando a 1 de ellos como es el caso de David Cabezas. El portero de El Nacional se quedó fuera de la consideración por debajo de Galíndez, Valle y Moisés Ramírez.

Los dorsales de Ecuador para este partido. (Foto: @LaTri)

Otro jugador que Beccacece ha decidido descartar para estos partidos con la Selección de Ecuador es Xavier Arreaga. Ya su convocatoria fue polémica y ahora el DT de ‘La Tri’ decidió dejarlo fuera del partido, como venía pasando en los encuentros anteriores.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

En la previa del partido de las Eliminatorias, entre la Selección de Paraguay y la Selección de Ecuador, así está la tabla de posiciones:

