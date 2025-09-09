Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador

Este martes 9 de septiembre de 2025 toda Argentina quedó conmocionada con la sorpresiva decisión de Lionel Scaloni a poco de jugar contra la Selección de Ecuador. La ‘Albiceleste’ atraviesa un proceso de recambio, pero el DT en la previa del Mundial, sorprendió a todos.

De acuerdo a la información de Joaquín Bruno, todo estaría encaminado para que Lionel Scaloni renueve su contrato con la Selección de Argentina antes del Mundial 2026. Ya pronto comenzarían las charlas entre el DT y la AFA para la extensión de contrato.

Esta renovación es sumamente positiva para la Selección de Argentina, ya que saben que el proceso continuará independientemente del resultado del Mundial de 2026. El entrenador también ahora será el encargado de liderar un proceso de recambio para los campeones del mundo.

Ya para la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2030, Scaloni es posible que no cuente con figuras de la envergadura de Lionel Messi y Nicolás Otamendi, que avisaron que estas Eliminatorias fue la última. El central se despide hoy contra Ecuador en Guayaquil.

Ahora también Argentina llega con otra motivación para su partido ante Ecuador. El DT reconoció que le queda un duro partido ante ‘La Tri’, a la cual ve como una de las mejores selecciones del mundo. Ya en el primer encuentro de esta Eliminatoria, Argentina ganó por 1 a 0 con gol de Lionel Messi.

Los números de Lionel Scaloni con la Selección de Argentina

Al frente de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni lleva ya 86 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 64 encuentros, empatado 14 y tan solo ha perdido 8. Ganó 2 Copas América, 1 Finalissima, y 1 Copa del Mundo. Lidera el ranking FIFA desde 2022.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

