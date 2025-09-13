Lamentable: Fallece Leandro Yépez, jugador de Exapromo, tras ataque armado en Manta

El fútbol ecuatoriano nuevamente atraviesa un luto después de que confirmara que el jugador de Exapromo, Lendro Yépez, falleció tras el ataque armado en Manta de comienzos de semana. El futbolista había resultado herido de gravedad y ahora se confirmó su lamentable fallecimiento.

Hombres armados irrumpieron en un hotel en Manta el pasado miércoles 10 de septiembre, donde concentraban los jugadores de Exapromo. Producto del ataque falleció el jugador Maicol Valencia, como víctima colateral. Y ahora se da otro fallecimiento de un jugador.

Lendro Yépez había resultado herido de gravedad y en las últimas horas estuvo luchando por su vida. Se espera que tras esta lamentable confirmación se realicen respectivos homenajes en los partidos de toda la jornada de la LigaPro de este fin de semana.

En una decisión polémica, sorprendió que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidiera no suspender el partido de Exapromo en el Ascenso Nacional. El equipo de la Costa se estará midiendo a Deportivo Quito.

Leandro Yépez falleció producto de las graves heridas del ataque.

Desde Exapromo Costa se ha realizado acercamientos con FEF y otras autoridades para la seguridad del partido contra Deportivo Quito en el Ascenso Nacional. El equipo también analizó la posibilidad de no presentarse ante la terrible perdida de dos jugadores.

Leandro Yépez jugó para Deportivo Quito

En sus redes sociales, Deportivo Quito también envió una nota de pesar por el fallecimiento de Leandro Yépez. El jugador también había pasado por sus filas y el club mandó un mensaje de apoyo a sus amigos y familiares. El partido se jugará a las 12H00 de este día.