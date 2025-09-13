Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Lamentable: Fallece Leandro Yépez, jugador de Exapromo, tras ataque armado en Manta

De nuevo luto en el fútbol ecuatoriano tras el fallecimiento de Lendro Yépez, jugador de Exapromo.

Por Jose Cedeño Mendoza

El jugador de Exapromo resultó herido en un ataque armado en Manta
© @ligner_mendozaEl jugador de Exapromo resultó herido en un ataque armado en Manta

El fútbol ecuatoriano nuevamente atraviesa un luto después de que confirmara que el jugador de Exapromo, Lendro Yépez, falleció tras el ataque armado en Manta de comienzos de semana. El futbolista había resultado herido de gravedad y ahora se confirmó su lamentable fallecimiento.

Hombres armados irrumpieron en un hotel en Manta el pasado miércoles 10 de septiembre, donde concentraban los jugadores de Exapromo. Producto del ataque falleció el jugador Maicol Valencia, como víctima colateral. Y ahora se da otro fallecimiento de un jugador.

Lendro Yépez había resultado herido de gravedad y en las últimas horas estuvo luchando por su vida. Se espera que tras esta lamentable confirmación se realicen respectivos homenajes en los partidos de toda la jornada de la LigaPro de este fin de semana.

En una decisión polémica, sorprendió que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidiera no suspender el partido de Exapromo en el Ascenso Nacional. El equipo de la Costa se estará midiendo a Deportivo Quito.

Por este motivo Piero Hincapié no debutó en el Arsenal

ver también

Por este motivo Piero Hincapié no debutó en el Arsenal

Leandro Yépez falleció producto de las graves heridas del ataque.

Leandro Yépez falleció producto de las graves heridas del ataque.

Desde Exapromo Costa se ha realizado acercamientos con FEF y otras autoridades para la seguridad del partido contra Deportivo Quito en el Ascenso Nacional. El equipo también analizó la posibilidad de no presentarse ante la terrible perdida de dos jugadores.

Publicidad
A pocas horas del Clásico del Astillero confirman la salida de un jugador de Emelec

ver también

A pocas horas del Clásico del Astillero confirman la salida de un jugador de Emelec

Leandro Yépez jugó para Deportivo Quito

En sus redes sociales, Deportivo Quito también envió una nota de pesar por el fallecimiento de Leandro Yépez. El jugador también había pasado por sus filas y el club mandó un mensaje de apoyo a sus amigos y familiares. El partido se jugará a las 12H00 de este día.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Kike Saverio deja Europa y tiene nuevo club en Sudamérica
Fútbol de Ecuador

Kike Saverio deja Europa y tiene nuevo club en Sudamérica

El entrenador que reemplazaría a Ismael Rescalvo si Barcelona pierde el Clásico del Astillero
Fútbol de Ecuador

El entrenador que reemplazaría a Ismael Rescalvo si Barcelona pierde el Clásico del Astillero

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”
Fútbol de Ecuador

El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

Por este motivo Piero Hincapié no debutó en el Arsenal
Fútbol de Ecuador

Por este motivo Piero Hincapié no debutó en el Arsenal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo