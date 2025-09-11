El mercado del fútbol ecuatoriano para equipos de primera división de la LigaPro ya está cerrado, no obstante, no es así para clubes del Ascenso Nacional. Ahora mismo se ha revelado que un jugador de Emelec salió del club para reforzar a Deportivo Quito.

En sus redes sociales, Deportivo Quito confirmó que el lateral canterano de Emelec, Éder Arroyo, es su nuevo jugador para disputar el ascenso nacional en esta temporada. El futbolista había debutado a finales de mayo en el partido ante El Nacional.

Desde Emelec no se ha confirmado en qué términos se dio esta salida, pero todo parece indicar que sería definitiva. Arroyo se terminó quedando sin espacio tras la salida de Jorge Célico, y también después de la posibilidad del club de reforzarse con nuevos jugadores.

Arroyo fue parte de uno de los momentos más delicados de Emelec, donde no se podía fichar a nuevos jugadores, y se tuvo que tomar fuerza desde las formativas. Varios jugadores debutaron en el último periodo con el ‘Bombillo’ y ahora algunos ya se van a otros equipos.

Así presentaron al ex Emelec en Deportivo Quito. (Captura de pantalla)

El ‘Bombillo’ también dejó salir a varios jugadores en este último periodo. Algunos como Jhon Jairo Sánchez están a préstamo en el extranjero, y otros o llegaron equipos del ascenso o se quedaron sin clubes como es el caso de Gilmar Napa y Tommy Chamba.

Los números de Eder Arroyo en Emelec

Eder Arroyo solo pudo jugar con Emelec un partido y fue aquel contra El Nacional, donde el ‘Bombillo’ se quedaba con 2 jugadores menos. El jugador vivirá su primera experiencia en otro equipo, tras hacer un proceso formativo en el ‘Bombillo’.

