Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

A pocas horas del Clásico del Astillero confirman la salida de un jugador de Emelec

Un jugador de Emelec se va vendido a otro equipo ecuatoriano en un movimiento que termina sorprendiendo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este jugador de Emelec se va a poco del Clásico del Astillero
© Imago/ Edit BvEste jugador de Emelec se va a poco del Clásico del Astillero

El mercado del fútbol ecuatoriano para equipos de primera división de la LigaPro ya está cerrado, no obstante, no es así para clubes del Ascenso Nacional. Ahora mismo se ha revelado que un jugador de Emelec salió del club para reforzar a Deportivo Quito.

En sus redes sociales, Deportivo Quito confirmó que el lateral canterano de Emelec, Éder Arroyo, es su nuevo jugador para disputar el ascenso nacional en esta temporada. El futbolista había debutado a finales de mayo en el partido ante El Nacional.

Desde Emelec no se ha confirmado en qué términos se dio esta salida, pero todo parece indicar que sería definitiva. Arroyo se terminó quedando sin espacio tras la salida de Jorge Célico, y también después de la posibilidad del club de reforzarse con nuevos jugadores.

Arroyo fue parte de uno de los momentos más delicados de Emelec, donde no se podía fichar a nuevos jugadores, y se tuvo que tomar fuerza desde las formativas. Varios jugadores debutaron en el último periodo con el ‘Bombillo’ y ahora algunos ya se van a otros equipos.

Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle

ver también

Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle

Así presentaron al ex Emelec en Deportivo Quito. (Captura de pantalla)

Así presentaron al ex Emelec en Deportivo Quito. (Captura de pantalla)

El ‘Bombillo’ también dejó salir a varios jugadores en este último periodo. Algunos como Jhon Jairo Sánchez están a préstamo en el extranjero, y otros o llegaron equipos del ascenso o se quedaron sin clubes como es el caso de Gilmar Napa y Tommy Chamba.

Publicidad
William Pacho no pelea el Balón de Oro por “culpa” dos leyendas de Real Madrid

ver también

William Pacho no pelea el Balón de Oro por “culpa” dos leyendas de Real Madrid

Los números de Eder Arroyo en Emelec

Eder Arroyo solo pudo jugar con Emelec un partido y fue aquel contra El Nacional, donde el ‘Bombillo’ se quedaba con 2 jugadores menos. El jugador vivirá su primera experiencia en otro equipo, tras hacer un proceso formativo en el ‘Bombillo’.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro:

Si hoy fuera el Mundial de 2026 esta sería la alineación de la Selección de Ecuador

ver también

Si hoy fuera el Mundial de 2026 esta sería la alineación de la Selección de Ecuador

No se vio en TV: Kendry Páez necesitó 5 palabras para callar a Nicolás González

ver también

No se vio en TV: Kendry Páez necesitó 5 palabras para callar a Nicolás González

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Última hora: América de México va por una figura de Independiente del Valle

Sonaba para llegar a Barcelona SC y ahora una selección de Conmebol va por Fabián Bustos
Fútbol de Ecuador

Sonaba para llegar a Barcelona SC y ahora una selección de Conmebol va por Fabián Bustos

Emelec recibe la mejor noticia de todas a poco de jugar contra Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Emelec recibe la mejor noticia de todas a poco de jugar contra Barcelona SC

¿Lo enfrentamos en el Mundial? Luis Zubeldía rechazó a Ecuador pero se iría a otra Selección
Fútbol de Ecuador

¿Lo enfrentamos en el Mundial? Luis Zubeldía rechazó a Ecuador pero se iría a otra Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo