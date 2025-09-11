Emelec recibe la mejor noticia de todas a poco de jugar contra Barcelona SC

Emelec será local en la próxima edición del Clásico del Astillero ante Barcelona SC. Para este encuentro el ‘Bombillo’ ahora recibe una de las noticias que más feliz lo pone , ya que recuperaría a un jugador que ha demostrado ser clave para Guillermo Duró.

De acuerdo, a las recientes informaciones, Emelec podría recuperar para este Clásico del Astillero a José “Tin” Angulo, que salió lesionado a finales del mes de agosto en el partido contra Independiente del Valle. El goleador ecuatoriano volvería a estar disponible para el once de Duró.

Esto supone una importante noticia para Emelec, ya que hace poco también se confirmó que el club perdía a Facundo Castelli, por lesión. El goleador argentino no pudo más con las molestias en la rodilla y fue al quirófano, con lo cual, también se le terminó la temporada.

Con el regreso del ‘Tin’, Duró sumaría variantes en una línea de ataque, donde actualmente solo cuenta con Jaime Ayoví y Jostin Cuero, aunque este último es muy cuestionado por la hinchada de Emelec. El DT podría volver a apostar por el esquema con doble 9.

Para Emelec es clave volver a sumar de a 3 contra Barcelona SC en el Clásico del Astillero, ya que este triunfo lo dejaría muy cerca del primer hexagonal en la tabla de posiciones. Al ‘Bombillo’ en este partido solo le sirve ganar y es por eso que Duró saldría con lo mejor que tiene.

Los números del ‘Tin’ Angulo en Emelec

Como delantero de Emelec, el ‘Tin’ solo ha jugado 7 partidos, entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano no ha marcado ni 1 gol, y solo ha dado 1 asistencia. Aunque el gol se le resiste, ha demostrado ser muy importante para el juego ofensivo del ‘Bombillo’.

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec y qué canal lo pasa?

El partido entre Emelec y Barcelona SC comenzará desde las 17H30 del próximo domingo 14 de septiembre de 2025. El encuentro se verá en exclusivo por la señal de Zapping Sports. Se espera que el estadio Capwell esté al máximo de su capacidad.

