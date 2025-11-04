Las polémicas declaraciones de Sebastián Beccacece sobre Jeremy Arevalo

En la rueda de prensa de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece fue consultado por una posible convocatoria de Jeremy Arevalo. El argentino respondió pero sus declaraciones generaron cierta crítica en los hinchas.

“Es un jugador que conocemos muy bien de cuándo estuvo en la sub 20 con Miguel Bravo, pero siempre se observó su técnica. Viene haciendo goles en una liga que conozco bien”, empezó.

“Es un jugador joven que está realizando sus primeras herramientas, tendrá que sostenerlo en el tiempo. Ahí también llamo siempre a la prudencia, a la cautela, de tener calma, con tiempo, los procesos naturales, siempre se lo acompañará con una coherencia”, dijo Beccacece dando a entender que sería prematuro una convocatoria.

¿Por qué generó molestia la respuesta de Beccacece? Los hinchas recordaron que el entrenador convocó e hizo debutar a Darwin Guagua de Independiente del Valle cuando este no debutaba aún si quiera en LigaPro.

Jeremy Arevalo viene destacando en el Racing de Santander de Segunda de España y muchos lo piden para esta convocatoria de noviembre. La ‘Tri’ sufre la falta de gol en los últimos partidos.

Hay varios jugadores jóvenes como Jandry Gómez, Mateo Viera, Justin Lerma entre otros que han formado parte de la selección de Ecuador al menos en tema microciclos.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

En resumen

El DT Sebastián Beccacece ve como prematura una posible convocatoria de Jeremy Arevalo.

Beccacece mencionó que Jeremy Arevalo está haciendo goles en la Segunda de España con Racing de Santander.

Hinchas criticaron a Beccacece porque convocó y debutó a Darwin Guagua sin que este haya debutado en LigaPro.

