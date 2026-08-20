Liga de Quito eliminó a Mirassol y ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Libertadores

Liga de Quito sufrió más de la cuenta pero eliminó a Mirassol y ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Liga de Quito sufrió más de la cuenta contra Mirassol en los octavos de final de la Copa Libertadores, aún así accedió por penales y está en los cuartos de final del torneo continental. Los ‘albos’ tienen ya rival definido.

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras de Brasil en la siguiente ronda, el ‘Verdao’ eliminó a Cerro Porteño también con un resultado apretado y jugará contra la U en la siguiente ronda.

Rápidamente se viene a la mente lo que fueron las semifinales del año pasado, en dónde Liga de Quito goleó 3-0 en la ida pero desperdició la ventaja tras caer 4-0 en el Allianz Parque de Brasil.

Los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugarán en la segunda semana de septiembre, aún con horarios por definir. La otra llave confirmada por ahora es Fluminense vs. Platense.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

Liga de Quito vs. Mirassol. Copa Libertadores.

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