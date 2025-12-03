Liga de Quito vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido por Copa Ecuador?

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se enfrentan por las semifinales de la Copa Ecuador, Liga de Quito contra Emelec. Este encuentro definirá al segundo finalista del torneo, después de que Universidad Católica lograra clasificar y ya espere a un rival en esta instancia.

¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

El partido entre Liga de Quito y Emelec por las semifinales de la Copa Ecuador se podrá ver por las siguientes señales:

DSports

Teleamazonas (señal abierta)

El encuentro de ida fue 2 a 1 a favor de Liga de Quito y terminó siendo clave para que LDU ya esté a un paso de la final. Aunque no cuenta el gol de visitante, para Emelec se ve como una misión casi imposible sumar una victoria de visitante en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Las posibles alineaciones del partido entre Emelec y Liga de Quito

Estas serían las alineaciones de Liga de Quito y Emelec para su partido de Copa Ecuador:

Once de Liga de Quito: Domínguez, Allala, Adé, Mina, Ramírez, Gruezo, Cornejo, Quiñónez, Villamil, Pastrán y Jeison Medina.

Once de Emelec: Ortiz, Caicedo, Bagüí, Luis Fernando León, Luis Castillo, Alexander González, Garcés, Quintero, Ruiz, Angulo y Cuero.