Tuvo un polémico partido ante Chelsea y ahora Arteta toma esta contundente decisión con Piero Hincapié

Piero Hincapié viene un partido muy polémico contra Chelsea, donde el ecuatoriano rozó la expulsión en dos ocasiones. En medio de los rumores y problemas para el ecuatoriano, previo al partido con Brentford, Mikel Arteta tomó esta contundente decisión.

Arsenal confirmó su once para jugar ante Brentford por la Premier League y se confirmó que el jugador ecuatoriano será titular. El central vuelve a sumar minutos junto a Mosquera en el centro de la saga, y tiene una nueva oportunidad para despuntar con los ‘Gunners’.

Este partido es clave para Arsenal, de cara a mantener su ventaja, contra Manchester City y Chelsea. Por lo cual, Hincapié nuevamente se encuentra con una responsabilidad. Por otro lado, este encuentro marca también la tercera titularidad seguida en Premier para el ecuatoriano.

Este encuentro puede ser clave para que el ecuatoriano se afiance en la saga central de Arsenal de cara al regreso de Saliba, para que Arteta lo siga tomando en cuenta. El tricolor ya no tiene problemas físicos y se espera que juegue los 90 minutos.

Varios hinchas también habían cuestionado a Piero Hincapié por cómo jugó ante Chelsea. El ecuatoriano tuvo un primer tiempo, donde incluso se jugó la tarjeta roja tras un golpe a Chalobah. No obstante, terminó el partido mucho mejor de lo que lo empezó.

Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ya suma 7 partidos con la camiseta de los ‘Gunners’ entre todas las competencias. El ecuatoriano también suma ya más de 300 minutos en cancha y de a poco se gana un espacio y regularidad en una de las mejores defensas del mundo.

¿A qué hora y por dónde ver el partido de Arsenal vs Brentford?

El partido entre Arsenal y Brentford comenzará desde las 14H30 de Ecuador. El partido se podrá ver por ESPN 2 y también los diferentes planes de Disney+. Arsenal necesita los 3 puntos para seguir a 5 de Manchester City.

