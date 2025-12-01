Liverpool viajó a ver a un ecuatoriano por los siguientes partidos

La Premier League sigue importando jugadores de la Selección de Ecuador en los últimos meses y ahora se sumaría uno más. Desde Europa informan que el Liverpool ha enviado observadores a seguir a un titular de la ‘Tri’ en los siguientes partidos.

El Liverpool envió a ojeadores a los partidos del Club Brujas para seguir a Joel Ordóñez. El defensa ecuatoriano es visto como una proyección a largo plazo y como un central con mucho nivel para acompañar a Van Dijk.

A sus 21 años es titular con la Selección de Ecuador y su traspaso rondaría los 30 millones de euros, cifra accesible para el Liverpool. Su proyección podría significar una venta mayor.

No es el único grande de Europa que lo sigue en estos momentos, desde Italia la Juventus y el Inter de Milán también lo quieren. Brujas lo vendería en junio 2026, al cierre de la temporada europea.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado con Brujas poco más de 1.200 minutos repartidos en 16 partidos. El central ecuatoriano renovó su contrato con Brujas en agosto y firmó un vínculo hasta 2029, donde también mejoró su cuota salarial.

Joel Ordóñez – Ecuador

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Ya viajan a Londres! Arsenal fichó a dos ecuatorianos más

¿Cuánto vale el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, Joel Ordóñez tiene actualmente un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano es de los futbolistas más caros de la Liga de Bélgica y su transferencia sería por una cifra récord para el campeonato.

En resumen