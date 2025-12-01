Hace semanas trascendió como rumor y ahora es un hecho, el Arsenal de Inglaterra tiene dos nuevos jugadores de Ecuador. Los gigantes de la Premier League recibirán esta semana a los gemelos Edwin Quintero y Holger Quintero.

Los dos juveniles de Independiente del Valle son nuevos jugadores del Arsenal según ESPN. Ambos futbolistas viajarán a Inglaterra para firmar sus contratos, vigente recién cuando cumplan 18 años.

Serán cerca de siete millones de dólares lo que ingresarían a las finanzas de Independiente del Valle por sus dos juveniles. Ambos son considerados como joyas ecuatorianas.

Su despliegue técnico los tiene a los dos volantes de 15 años teniendo rodaje en categorías superiores. Es el tercer ecuatoriano que se va a la Premier en este mes, tras el fichaje de Deinner Ordóñez al Chelsea.

En Inglaterra detallan que el interés del Arsenal se dio luego de que en un torneo amistoso en Brasil, ambos jugadores superaran con facilidad a la defensa de los ‘gunners’.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO | Piero Hincapié se cruzó con Pedro Neto y así reaccionó el portugués

Edwin – Holger Quintero, Selección de Ecuador.

En resumen