¿Lo prestan como a Kendry Páez? La decisión de Chelsea para el futuro de Deinner Ordóñez

Hace pocas semanas todo el fútbol ecuatoriano se veía sacudido cuando Independiente del Valle vendía a una de sus ‘Joyas’, Dinner Ordóñez, a Chelsea. El joven futbolista ya sabe que en enero de 2028 viajará a Inglaterra, pero aún es duda, si al igual que Kendry Páez, termina saliendo a préstamo.

De acuerdo a la revelación de Fabrizio Romano, Chelsea ve a Ordóñez como un fichaje de futuro y de gran nivel para los siguientes años. “Deinner Ordóñez es un fichaje interesante para el Chelsea. Creen que llegará a ser alguien especial en el futuro”, reveló Romano.

Pero esto no es una señal de que Chelsea no lo vaya a prestar apenas llegue. Por lo general, los equipos europeos suelen hacer esta práctica con sus nuevos fichajes jóvenes o con algunos jugadores que necesiten minutos. Ordóñez ni ha debutado en primera.

Por otro lado, no se descarta que en los próximos meses y años, Chelsea lleve a Ordóñez a entrenar a Europa como lo hizo recientemente con Kendry Páez. El club inglés terminó ganando en “puja” por su fichaje a equipos como Liverpool y FC Barcelona.

Asimismo, se espera que en Ecuador se le vayan dando oportunidades al joven crack. Seguramente, Independiente del Valle lo irá ascendiendo lentamente en los siguientes meses para que el jugador sume minutos de primera en LigaPro y en torneos CONMEBOL.

¿Cuánto pagó Chelsea por Deinner Ordóñez?

Se reveló que Chelsea terminó pagando por Deinner Ordóñez un cifra superior a los 15 millones de euros. Por lo cual, IDV termina con una importante fortuna tras una nueva venta a Europa. El club lleva ya más de 100 millones solo por transferencia de los jugadores.

¿Cuándo llegará Deinner Ordóñez a Chelsea?

Deinner Ordóñez se vinculará a Chelsea en enero de 2028. En ese momento, el ecuatoriano ya tendrá 18 años de edad, y solo ahí podrá viajar a Europa. No obstante, no se decide aún si su futuro estará en Inglaterra o en cualquier otra Liga.

En síntesis