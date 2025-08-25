Lo quiere Arsenal, Chelsea y Tottenham: Piero Hincapié ya eligió a su siguiente equipo

Piero Hincapié sorprendió a toda Europa después de pedir su salida de Bayer Leverkusen. El ecuatoriano venía aguantando en Alemania, pero su pésimo debut en Bundesliga, hizo que el ecuatoriano finalmente decida marcharse de Alemania y ya eligió su siguiente equipo en la Premier League.

El central ecuatoriano entró en planes de equipos como Tottenham o Chelsea, que lo vienen siguiendo todo el mercado, sin embargo, el jugador ecuatoriano eligió a Arsenal. De acuerdo a la información de David Ornstein, Hincapié prioriza la oferta de Arsenal.

El Arsenal ya estaría trabajando en fichar al jugador ecuatoriano y nuevamente se está moviendo rápido en el mercado. El club de Londres está trabajando con Bayer Leverkusen para que la compra se dé por una cifra un poco menor a los 60 millones que piden por él.

Las próximas horas pueden ser claves para el futuro de Hincapié, ya que Arsenal ha demostrado en este mercado de fichajes que cuando se mete en una operación todo se acelera. El último ejemplo es lo que pasó con Eze, que lo cerró en un par de horas y se lo quitó a Tottenham.

Hincapié se quiere ir de Bayer Leverkusen.

Piero Hincapié es uno de los centrales con mayor proyección del fútbol europeo y en este mismo mercado estuvo cerca de llegar a España. Sin embargo, todo parece indicar que su futuro sería la Premier League. Se espera que Leverkusen no ponga trabas a su venta.

¿Qué necesita Arsenal para fichar a Piero Hincapié?

Arsenal se está moviendo en el mercado de fichajes para cerrar la salida de Kiwior al Porto y Zinchenko a otro equipo. Estos dos jugadores no cuentan para Arteta y si dejan Londres, la llegada del ecuatoriano estaría más que marcada siendo otro fichaje importante de los ‘Gunners’.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado superior a los 50 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermark. El central tricolor pidió dejar Leverkusen, donde tiene contrato hasta la temporada 2029.

