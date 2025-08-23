Sebastián Beccacece ya alista una convocatoria muy importante en la Selección de Ecuador para jugar en las Eliminatorias Sudamericanas. Esta será la última oficial de estas clasificatorias y el DT podría sorprender con varios nombres en la lista de citados.

Para estos partidos ante Paraguay y Argentina, Beccacece le daría oportunidad a varios jugadores de la LigaPro. El entrenador, según varios reportes de la prensa local, convocaría para estos dos partidos más de 5 jugadores del torneo local, que vienen destacando.

Algunos de los hombres ya fijos son David Cabezas y Gonzalo Valle, dos arqueros de gran nivel, que tienen nuevamente una oportunidad, aunque por detrás de Hernán Galíndez. Asimismo, hay que sumarle el nombre de Miguel Parrales, que es titular en Barcelona SC.

Por otro lado, también están jugadores como Patrick Mercado de Independiente del Valle, que viene siendo titular y figura absoluta de toda la LigaPro. Además, de Bryan Ramírez que es el gran responsable de que Liga de Quito siga compitiendo a nivel local e internacional.

Ecuador se clasificó al mundial en la anterior fecha vs Perú. (Foto. GettyImages)

También está el nombre de Mateo viera. El volante de Macará ha sido seleccionado para estos partidos de la Selección de Ecuador, aunque aún no se deja en claro si es como parte del primer equipo o es algún sparring o invitado para ‘La Tri’.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece gana en la Selección de Ecuador un sueldo anual de 2.4 millones de dólares. Es uno de los entrenadores con “peor” sueldo comparado con otros DT’s que están en la Eliminatoria Sudamericana.

¿Cuándo jugará Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes de septiembre. El 4 de septiembre se enfrentará a Paraguay como visitante y luego enfrentará a Argentina como local en el Estadio Monumental el 9 de septiembre. Son los últimos encuentros oficiales hasta el mundial.

¿Qué día sale la convocatoria oficial de Ecuador?

Se espera que la Selección de Ecuador ya presente su lista de convocados para finales del mes de agosto. ‘La Tri’ suele ser el último de todas las selecciones Conmebol en presentar sus convocatorias para cuando le toca jugar en las Eliminatorias.

