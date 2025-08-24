Bombazo en Europa: ¡Piero Hincapié se va del Bayer Leverkusen y tiene nuevo destino!

Bombazo en Europa. Piero Hincapié está a nada de dejar el Bayer Leverkusen de Alemania rumbo a un nuevo destino. El defensor ecuatoriano tiene decidido irse a la Premier League.

El periodista Christian Martin y el reportero Florian Plattenburg dan a conocer que el central comunicó al Bayer Leverkusen que se quiere ir, “cree que es un ciclo cumplido y su siguiente destino es la Premier League”, dijo el periodista europeo.

La única forma de salir es a través del pago de la cláusula de salida de 60 millones de euros que, para fortuna de todas las partes, es que hay varios equipos dispuestos a pagar esa cifra. Si su destino es la Premier, entonces está entre el Chelsea y el Tottenham.

Con la decisión de Piero Hincapié de irse a la Premier League, quedan descartados el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich y el Real Madrid, quiénes también preguntaron por él.

Otro de los motivos que empujan a Piero Hincapié a salir del Leverkusen es el estado del equipo, con la salida de las figuras como Florian Writz, Frimpong y Xhaka, además del DT Xabi Alonso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Hincapié con Bayer Leverkusen?

El defensa de 23 años tiene un contrato muy largo con Bayer Leverkusen, ya que lo extendió hasta 2029. Este es la principal razón por la cual se hace complicada cualquier negociación por Hincapié. El ecuatoriano también tiene un valor de 70 millones.

Los otros equipos interesados en Piero Hincapié

Aparte de los clubes ya nombrados de la Premier League, Piero Hincapié también se ha metido en planes de equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona. No obstante, estos aparecen en un segundo plano en el interés de una negociación por el ecuatoriano.

