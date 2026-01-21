En un momento donde el fútbol ecuatoriano no se puede dar el gran lujo de fichar a grandes jugadores, Independiente del Valle demostró que es el mejor hasta en las finanzas y terminó haciendo una inversión importante por Matías Perelló.

Desde un inicio se había informado que Matías Perelló era el fichaje más caro de la historia de Independiente del Valle. Bueno, resulta que IDV terminó gastando por el jugador argentino un total de 850 mil dólares, demostrando la fuerza de sus finanzas.

Aunque el pase de Matías Perelló tiene un valor mucho más elevado, IDV solo paga esta fortuna por el jugador porque adquiere solo el 50% del pase del jugador argentino. Perelló promete ser una de las grandes figuras de la LigaPro 2026.

Independiente del Valle se permite hacer estos movimientos de mercado, porque el equipo ecuatoriano es uno de los clubes que más millones viene ingresando en los últimos años. Producto de la venta de otros jugadores en Europa como Moisés Caicedo o William Pacho.

Tweet placeholder

Independiente del Valle viene de ser campeón de la LigaPro y con una base prácticamente renovada para 2026 va por el bicampeonato y por hacer una buena campaña en Copa Libertadores. En 2025 se quedaron en grupos, pero llegaron a semis de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Los números de Matías Perelló en 2025

ver también Moisés Caicedo sorprende a Chelsea con una nueva decisión para su futuro

En la temporada 2025, Matías Perelló estuvo a préstamo en Central Córdoba. El jugador argentino disputó un total de 39 partidos entre todas las competencias, jugó hasta Copa Libertadores. Marcó 6 goles y dio 6 asistencias. Estuvo en cancha 2.112 minutos.

Encuesta¿IDV puede ganar todo en Ecuador? ¿IDV puede ganar todo en Ecuador? Ya votaron 0 personas

En resumen:

Independiente del Valle pagó 850 mil dólares por el 50% del pase de Matías Perelló .

pagó por el del pase de . El futbolista Matías Perelló se convierte en el fichaje más caro de la historia del club.

se convierte en el fichaje más caro de la historia del club. Matías Perelló disputó 39 partidos y marcó 6 goles durante la temporada 2025.

Publicidad