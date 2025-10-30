Los señalados de la goleada de Palmeiras a Liga de Quito: “Pasó nervioso todo el partido”

Sea por hazaña de Palmeiras o desastre de Liga de Quito, la realidad es que el gigante brasileño remontó el 3-0 de la ida y es el finalista de la Copa Libertadores. Los hinchas de Liga no perdonaron el mal partido y señalaron a varios jugadores responsables del 4-0.

Su titularidad fue circunstancial por la expulsión de Bryan Ramírez, y Josué Cuero fue el más señalado de Liga. En todo momento fue superado en defensa y en ofensiva le costó el retroceso, además de realizar faltas y errores que connotaban nerviosismo.

El segundo jugador más criticado fue Ricardo Adé, el defensa central fue superado incluso por los delanteros de Palmeiras que son mucho más bajos que él. Así mismo llegó tarde a varias jugadas y fue superado en varios tramos del partido.

En general Liga de Quito nunca se afianzó en el partido y muchos de sus jugadores fueron superados en todo momento por Palmeiras. El club de Tiago Nunes no tuvo chances de anotar salvo en contragolpes contados.

A Liga de Quito le queda pelear la Copa Ecuador y asegurar mantenerse en puestos de Copa Libertadores a través de la LigaPro. Los ‘albos’ regresan el viernes a Quito.

En resumen

Palmeiras logró una remontada al vencer 4-0 a Liga de Quito en la vuelta, tras el 3-0 de la ida, y es finalista de la Libertadores.

El jugador Josué Cuero fue el más criticado por la hinchada tras ser titular por la expulsión de Bryan Ramírez.

Ricardo Adé fue señalado como uno de los responsables en la defensa por su desempeño en la derrota contra Palmeiras.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras y Flamengo los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+