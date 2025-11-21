¡Messi en Ecuador! Confirman los dos clubes que jugarían con el Inter de Miami

El Inter Miami realizará una gira en Latinoamérica el siguiente año y aunque parecía que su presencia en Ecuador tambaleaba, confirmaron que el club de Messi, Luis Suárez y el resto de estrellas está con dos amistosos confirmados.

Inter Miami estará en febrero 2026 en Ecuador para jugar contra Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado y también en Guayaquil para jugar contra Barcelona SC en el Monumental.

No se descarta que jueguen contra Emelec y contra Independiente del Valle, de hecho en el caso del club de Sangolquí están realizando la gestión para ellos pagar y traer al Inter Miami.

Liga de Quito hace gestiones para jugar el amistoso sin cobrar, mientras que Barcelona recibirá 500 mil dólares por el partido en el Monumental. La siguiente semana los promotores que traen el encuentro se reunirán para cerrar la gira en el país.

Inter Miami viajará a Perú y luego podría tener hasta cuatro amistosos en Ecuador, dependiendo de la disponibilidad de su calendario. El atractivo no es solo Messi.

Hay rumores de que Neymar también ficharía por el Inter Miami, por lo que significa que podríamos tener al triplete de Messi, Suárez y Neymar en el 2026 en el país.

Lionel Messi – Luis Suárez. Foto: Getty.

¿Cuánto cobra el Inter Miami por estos amistosos?

Entre seguridad y otras peticiones se ha revelado que el Inter Miami cobra para jugar este tipo de amistosos más de 2 millones de dólares. Cifras a tomar en cuenta para cualquier equipo que finalmente busque jugar el partido amistoso en Ecuador.

