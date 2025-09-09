Moisés Caicedo se fue expulsado ante Argentina en el partido de Eliminatorias por una doble tarjeta amarilla. El volante central ecuatoriano no se cuidó, tras una dura falta contra Leandro Paredes en el primer tiempo. Comenzando la segunda mitad se ganó la roja.

Ahora esta expulsión a Moisés Caicedo le terminó costando lo que sería el debut de ‘La Tri’ en el Mundial de 2026. El volante ecuatoriano tendrá que pagar la sanción por roja (1 partido) en el próximo encuentro oficial de la Selección de Ecuador, que es el mundial.

Esto sin duda supone un grave problema para la Selección de Ecuador, ya que su juego evidentemente cambia cuando está o no Moisés Caicedo en la cancha. El reglamento del Código Disciplinario de la FIFA no distingue entre roja directa o roja por doble amarilla. La sanción es igual.

Ahora con la baja de Moisés Caicedo, Ecuador tendrá que esperar para el sorteo del Mundial para saber contra qué rival pierde al que viene siendo su mejor jugador en los últimos años. El volante se fue muy triste tras la tarjeta, ya que estaba haciendo un buen partido.

El partido ante Argentina también tomó un tinte demasiado intenso, que no se esperaba, ya que ambos equipos llegaban sin jugarse “nada”. En el encuentro también se fue expulsado Nicolás Otamendi, que también se perderá el debut en el Mundial.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo viernes 5 de diciembre en los Estados Unidos. La Selección de Ecuador estaría en el bombo 3 y le tocaría un grupo complicado, en el cual, en el primer partido ya no va a contar con su máxima estrella, Moisés Caicedo.

