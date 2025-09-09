¿Por qué Beccacece no está dirigiendo a Ecuador contra Argentina?

Todos los hinchas se vieron sorprendidos cuando Sebastián Beccacece no apareció en el banco de suplentes para el partido entre Ecuador y Argentina. Resultado que el DT está cumpliendo una sanción y por eso no estaba en el banco de suplentes.

A todos sorprendió la ausencia de Sebastián Beccacece en el partido, sin embargo, el DT está cumpliendo una sanción tras sumar dos tarjetas amarillas. El entrenador fue amonestado en el partido ante Paraguay por estar reclamando en varias ocasiones.

Cuando a Sebastián Beccacece le esperaba un clima muy complicado en el estadio Monumental, que ya se mostró en la previa, se confirmó esta sanción de la que se habló poco y nada durante la semana. En la cancha está el asistente técnico del entrenador.

Ante Argentina también es el último partido para la Selección de Ecuador en su país. Posteriormente ya se vendrán varios partidos amistosos que se disputarán en los Estados Unidos y tal vez en Europa en 2026. Por lo cual, los hinchas no verán más de cerca a Beccacece.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial de 2026. El entrenador ahora mismo estaría firme en su cargo, hasta dirigir la Copa del Mundo, posterior a esta lo más probable es que salga también con el cambio de directiva.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece se lleva un salario mensual de 2.4 millones de dólares. El entrenador gana uno de los sueldos más importantes de la Eliminatoria y tiene contrato hasta el comienzo del Mundial de 2026, posterior a este torneo se ve poco probable que siga.

