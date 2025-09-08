La ausencia de Lionel Messi contra la Selección de Ecuador cambia varias cosas para la Selección de Argentina de cara a este partido. Uno de los temas más debatidos era quién sería el capitán para este encuentro, y finalmente Scaloni reveló que jugador llevará la cinta.

En rueda de prensa, Scaloni confirmó que el capitán de Argentina en este partido será Nicolás Otamendi, que también juega su último partido de Eliminatorias con la camiseta ‘Albiceleste’. El central de Benfica se despide de esta Clasificatoria en lo más alto de su carrera.

“Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento. Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos,que merece todo el reconocimiento. Será el capitán mañana“, reveló Scaloni en rueda de prensa.

El entrenador también reconoció el gran aporte del central a todo su equipo: “Es uno de los que a nosotros nos ha dado una mano enorme, no solo a nivel futbolístico, sino también a nivel grupal. Sabe qué significa vestir esta camiseta“, agregó el DT campeón del mundo.

Por otro lado, el capitán de Argentina también se encontrará en el saludo previo al partido al capitán de Ecuador que asimismo se retira de las Eliminatorias en este partido. Enner Valencia saldría con la banda de capitán para decirle adiós a la Selección de Ecuador.

Los increíbles números de Nicolás Otamendi con la Selección de Argentina

Con la camiseta de la Selección de Argentina, Nicolás Otamendi ha jugado un total de 127 partidos, entre Eliminatorias, Mundiales y Copa América. El central ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias. Fue campeón de todo con los colores de la ‘Albiceleste’.

¿A qué hora juega Ecuador vs Argentina?

El partido de Ecuador vs Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará desde las 18H00 (Ecuador) 20H00 (Argentina). El partido comenzará media hora antes que los otros encuentros de la Eliminatoria.

