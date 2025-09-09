Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Luis Zubeldía sorprende a todos y elige al ganador entre Liga de Quito y Sao Paulo

Luis Zubeldía reveló cuál equipo ganará la Copa Libertadortes y hace referencia a la llave que jugarán sus últimos dos equipos Liga de Quito y Sao Paulo

Por Jose Cedeño Mendoza

Zubeldía elige al equipo que ganará entre Liga de Quito y Sao Paulo
© GettyImages/ Edit BVZubeldía elige al equipo que ganará entre Liga de Quito y Sao Paulo

Luis Zubeldía está sin equipo tras salir de Sao Paulo a mediados de año. El entrenador verá como en esta Copa Libertadores se terminan enfrentando sus últimos dos equipos, ya que jugarán en los cuartos de final el tricolor brasileño y Liga de Quito. Para sorpresa de todos, el ‘Principe’ eligió.

En diálogo con F90 en ESPN, Luis Zubeldía reveló que él cree que Sao Paulo ganará la Copa Libertadores, por lo cual, terminará eliminado a Liga de Quito en los cuartos de final. Esto supone un duro golpe para la hinchada ecuatoriana, ya que con LDU ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro.

Para mí Sao Paulo, hasta el día de hoy, estoy convencido que sale campeón de la Copa Libertadores, por cómo se van moviendo las piezas. Está todo muy parejo, hay grandes equipos, pero siento que Sao Paulo va a ganar”, comentó el entrenador argentino.

En esta temporada el mismo Luis Zubeldía aclaró que él dijo en varias ocasiones que Sao Paulo sería campeón de la Copa Libertadores. El DT dejó armado el equipo que está compitiendo en el torneo continental y es ese club el que se enfrentará a LDU en dos semanas.

Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador

ver también

Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador

Luis Zubeldía dirigió a Sao Paulo en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Luis Zubeldía dirigió a Sao Paulo en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, para Liga de Quito todo el año de competencia será contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. El ‘Rey de Copas’ está muy lejos en la LigaPro del primer lugar, y solo le queda tratar de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores y buscar una segunda copa en este torneo.

Publicidad
Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina

ver también

Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina

Los números de Luis Zubeldía en Liga de Quito

En su último ciclo al frente de Liga de Quito, Luis Zubeldía dirigió un total de 71 partidos. El DT ganó un total de 40 partidos, empató 22 y terminó perdiendo 9 encuentros. Fue campeón de la Copa Sudamericana y también ganó la LigaPro, haciendo un doblete histórico.

Los equipos que buscan a Luis Zubeldía como su nuevo DT

Zubeldía se quedó sin equipo tras salir de Sao Paulo, pero las ofertas no faltan para el entrenador argentino. El DT se ha metido en planes de equipos como Boca Juniors, se habla también de la Selección de Ecuador para 2026, y otro equipo en el extranjero.

“Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece”, opina Carlos Tenorio

ver también

“Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece”, opina Carlos Tenorio

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

ver también

El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

Encuesta

¿Para ti qué equipo pasa?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador
Eliminatorias de Conmebol

Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador

¡Fin de la paciencia! Hinchas de Ecuador convocan banderazo y piden la salida de Beccacece
Eliminatorias de Conmebol

¡Fin de la paciencia! Hinchas de Ecuador convocan banderazo y piden la salida de Beccacece

"Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece", opina Carlos Tenorio
Fútbol de Ecuador

"Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece", opina Carlos Tenorio

¡No estarán en el Clásico! Dos jugadores de Barcelona tienen nuevo club en México
Fútbol de Ecuador

¡No estarán en el Clásico! Dos jugadores de Barcelona tienen nuevo club en México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo