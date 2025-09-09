Luis Zubeldía está sin equipo tras salir de Sao Paulo a mediados de año. El entrenador verá como en esta Copa Libertadores se terminan enfrentando sus últimos dos equipos, ya que jugarán en los cuartos de final el tricolor brasileño y Liga de Quito. Para sorpresa de todos, el ‘Principe’ eligió.

En diálogo con F90 en ESPN, Luis Zubeldía reveló que él cree que Sao Paulo ganará la Copa Libertadores, por lo cual, terminará eliminado a Liga de Quito en los cuartos de final. Esto supone un duro golpe para la hinchada ecuatoriana, ya que con LDU ganó la Copa Sudamericana y la LigaPro.

“Para mí Sao Paulo, hasta el día de hoy, estoy convencido que sale campeón de la Copa Libertadores, por cómo se van moviendo las piezas. Está todo muy parejo, hay grandes equipos, pero siento que Sao Paulo va a ganar”, comentó el entrenador argentino.

En esta temporada el mismo Luis Zubeldía aclaró que él dijo en varias ocasiones que Sao Paulo sería campeón de la Copa Libertadores. El DT dejó armado el equipo que está compitiendo en el torneo continental y es ese club el que se enfrentará a LDU en dos semanas.

ver también Toda Argentina conmocionada con la decisión de Scaloni a horas del duelo ante Ecuador

Luis Zubeldía dirigió a Sao Paulo en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, para Liga de Quito todo el año de competencia será contra Sao Paulo en la Copa Libertadores. El ‘Rey de Copas’ está muy lejos en la LigaPro del primer lugar, y solo le queda tratar de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores y buscar una segunda copa en este torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirman que otro histórico le dice adiós a la Selección de Ecuador contra Argentina

Los números de Luis Zubeldía en Liga de Quito

En su último ciclo al frente de Liga de Quito, Luis Zubeldía dirigió un total de 71 partidos. El DT ganó un total de 40 partidos, empató 22 y terminó perdiendo 9 encuentros. Fue campeón de la Copa Sudamericana y también ganó la LigaPro, haciendo un doblete histórico.

Los equipos que buscan a Luis Zubeldía como su nuevo DT

Zubeldía se quedó sin equipo tras salir de Sao Paulo, pero las ofertas no faltan para el entrenador argentino. El DT se ha metido en planes de equipos como Boca Juniors, se habla también de la Selección de Ecuador para 2026, y otro equipo en el extranjero.

ver también “Hay que ganar a Argentina, porque la gente pide a gritos la salida de Beccacece”, opina Carlos Tenorio

ver también El contundente dardo de Estaban Paz para la FEF y Sebastián Beccacece

Encuesta¿Para ti qué equipo pasa? ¿Para ti qué equipo pasa? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad