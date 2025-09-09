Es tendencia:
Ecuador jugará 7 amistosos antes del Mundial 2026 y estos serían los rivales

Son 7 los amistosos que jugará la Selección de Ecuador y estos serían los posibles rivales.

Por Jose Cedeño Mendoza

La Selección de Ecuador cierra las Eliminatorias y ahora ya tiene una agenda lista para jugar los partidos amistosos en la previa del Mundial de 2026. El equipo de Beccacece ya sabe cuáles son los 4 rivales a enfrentar hasta terminar 2025 y en 2026 se jugarían partidos contra equipos europeos.

En las dos fechas FIFA de amistosos que quedan de este 2025, la Selección de Ecuador estará jugando contra Estados Unidos, México, Canadá y Nueva Zelanda, solo resta confirmar el último encuentro, aunque todo indica que así será en la previa del sorteo del Mundial.

Después del sorteo del Mundial 2026, ‘La Tri’ buscará jugar contra equipos europeos, en la doble fecha FIFA de marzo se especula que se podría jugar contra Bélgica y Croacia, aunque todo depende de que depare el sorteo y de que no queden emparejados contra ‘La Tri’.

Asimismo, se está planificando jugar un partido amistoso previo al Mundial de 2026, es decir, ya muy cerca de iniciar el torneo, de momento, el rival para este encuentro es desconocido, aunque también la intención es que sea un europeo, donde suenan Inglaterra, y otros.

La Selección de Ecuador ya no volvería a jugar en Ecuador desde este último partido contra Argentina. Se ha planificado que varios de estos partidos amistosos se jueguen en las sedes del Mundial, o asimismo en territorio europeo contra esos rivales.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Ecuador consiguió el pase al quinto mundial de su historia tras clasificar en 2002, 2006, 2014 y 2022.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
