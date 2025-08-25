Es tendencia:
¡Sorpresa total! Beccacece tendría en la mira a uno de los goleadores de la LigaPro

Beccacece estaría analizando convocar a este delantero de la LigaPro. El DT podría marcar una gran sorpresa para jugar contra Paraguay y Argentina.

La lista de Ecuador para la próxima doble fecha de Eliminatorias se conocerá finales de este mes de agosto. ‘La Tri’ jugará contra Paraguay y Argentina, y para estos partidos, Sebastián Beccacece está decidido a probar a varios jugadores en ataque, incluso viendo en LigaPro.

Uno de los delanteros que estaría en la mira de la Selección de Ecuador y que podría meterse en la convocatoria para esta doble jornada es Djorkaeff Reasco. El delantero ecuatoriano es la gran figura de El Nacional y el principal responsable de que el equipo militar no esté peleando descenso.

Djorkaeff Reasco es el goleador de El Nacional y recientemente le marcó a Liga de Quito en el Clásico de la capital. El joven delantero tiene experiencia en ‘La Tri’ y terminó jugando en el Mundial de Qatar en 2022 con el equipo de Gustavo Alfaro.

Beccacece quiere probar a varios jugadores de la LigaPro en este último llamado y a poco del Mundial de 2026. El DT argentino viene de ser cuestionado por sus propias decisiones y por “ignorar” a jugadores del campeonato nacional. Esto parece cambiar para este último llamado.

Djorkaeff Reasco está viviendo un buen momento en su carrera, después de varios años donde no ha podido ser protagonista. El delantero recientemente estuvo en Barcelona SC, en 2024, pero terminó pasándola mal y casi no fue titular en ningún partido.

Los números de Djorkaeff Reasco en El Nacional

En lo que va de temporada con la camiseta de El Nacional, Djorkaeff Reasco ha jugado un total de 21 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ya lleva 10 goles y 3 asistencias. Su rendimiento evitó que el ‘Bi-Tri’ se comprometa con el descenso.

¿Cuándo jugará Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador volverá a jugar por las Eliminatorias el próximo mes de septiembre. El 4 de septiembre se enfrentará a Paraguay como visitante y luego enfrentará a Argentina como local en el Estadio Monumental el 9 de septiembre. Son los últimos encuentros oficiales hasta el mundial.

