Otro de los ecuatorianos que podrían cambiar de equipo para la siguiente temporada sobre el cierre del mercado es Alan Minda. El extremo tiene el interés de varios tradicionales de Europa.

Según el periodista Ekrem Konur, Alan Minda sigue teniendo el interés del AS Mónaco de Francia, Real Betis de España y Parma de Italia, así como los brasileños Cruzeiro y Vasco Da Gama. El extremo ecuatoriano tiene contrato con el Círculo de Brujas por dos temporadas más.

El Círculo de Brujas no se cierra a la posibilidad de venderlo pero lo han cotizado en cerca de 7 millones de dólares. Su valor ha aumentado desde que es uno de los fijos en la Selección de Ecuador.

En junio ya lo sondearon pero con el club peleando el descenso, el Círculo Brujas no lo dejó ir. Otros apuntan a que esperarán a después del Mundial para que juegue y suba su precio.

Alan Minda fue casi confirmado por Sebastián Beccacece como uno de los convocados de la Tri para la Copa del Mundo 2026. Estará también en la lista del cierre de Eliminatorias.

Alan Minda – Ecuador Copa América 2024. Foto: Getty.

Las estadísticas de Alan Minda en esta temporada

En la última temporada en Bélgica con el Cercle Brugge, Alan Minda pudo jugar un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 3 goles y dando 6 asistencias. Fue muy irregular, ya en total en cancha sumó 1.935 minutos. Salió desde el banco de suplentes en varios encuentros.

El valor de mercado de Alan Minda

Alan Minda tiene un valor de mercado 3 millones de euros. El jugador ecuatoriano no representaría un gran gasto para los equipos que finalmente se decidan a ficharlo. Tiene contrato en Bélgica hasta finales de la temporada 2028.

