Moisés Ramírez ya no juega en Europa y un equipo de LigaPro le abriría las puertas

Moisés Ramírez podría regresar a la LigaPro, tras casi no jugar en Europa en este comienzo de temporada.

Por Jose Cedeño Mendoza

El arquero ecuatoriano ya suena para regresar a la LigaPro
El joven portero ecuatoriano no ha tenido en Europa el comienzo que se esperaba, ya que en dos partidos recibió 6 goles, cometiendo un grave error, lo cual le terminó costando. Ahora el arquero no ha vuelto a ser titular y ya se rumorea con su futuro.

Moisés Ramírez se fue de Ecuador para buscar minutos que ya no tenía en Independiente del Valle. No obstante, el portero no ha comenzado con el pie derecho esta travesía y perdió el puesto de titular en Liga, ahora solo sumó minutos en Copa, trofeo de segunda orden.

En medio de esta irregularidad se recuerda que a Moisés Ramírez varios equipos de la LigaPro ya le abrieron las puertas antes de irse a Europa. Clubes como Barcelona SC, Aucas o Universidad Católica volverían a la carga por el arquero ecuatoriano.

No obstante, un problema empieza ser el contrato del arquero en el Kifisia de Grecia. El portero tricolor firmó un acuerdo hasta mediados de la temporada 2027, por lo cual, si un equipo de LigaPro decide buscarlo será con un contrato de cesión.

Moisés Ramírez llegó a ser titular con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

La perdida de minutos para Moisés Ramírez incluso le llegó a costar su puesto de segundo arquero en la Selección de Ecuador, ahora mismo se ubica como el tercer portero del equipo nacional. Gonzalo Valle, de gran nivel, le quitó el puesto como arquero suplente.

Los números de Moisés Ramírez en Europa

Con la camiseta del Kifisia, Moisés Ramírez ha jugado un total de 4 partidos. Recibiendo ya 7 goles. Los números no son los mejores, y ahora le tocará “remar” desde el banco de suplentes para tratar de recuperar su puesto como jugador titular.

¿Moisés Ramírez jugará el Mundial de 2026?

Todo parece indicar que Moisés Ramírez jugará el Mundial de 2026. El portero ecuatoriano es de la entera confianza de Beccacece, y así no esté jugando el DT ya ha probado convocarlo en anteriores fechas por Eliminatorias. Su lugar en el Mundial sería seguro.

