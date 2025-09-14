Es tendencia:
Y así va al Mundial: Moisés Ramírez y su increíble blooper en Grecia

El arquero Moisés Ramírez cometió un blooper en la Superliga de Grecia y los hinchas piden que no vaya al Mundial con Ecuador.

Y así va al Mundial: Moisés Ramírez y su increíble blooper en Grecia. Foto: Getty
Y así va al Mundial: Moisés Ramírez y su increíble blooper en Grecia. Foto: Getty

Uno de los fijos en la convocatoria de la Selección de Ecuador es el arquero Moisés Ramírez, esto pese a la irregularidad que ha vivido a nivel de clubes en los últimos meses. Otra vez el ex Independiente del Valle cometió un error que terminó en gol en contra.

El E.Kifisia FC recibió de local al Panathinaikos por una jornada más de la primera división de Grecia, al minuto 52 un centro sin peligro fue interceptado por Ramírez. El arquero dio un insólito rebote que terminó en el 1-2 de la visita tras un flojo reflejo.

En redes sociales se viralizó el blooper de Ramírez y cuestionaron que pese a los errores que comete en Europa y cometía en la LigaPro sea un fijo en los convocados de Sebastián Beccacece.

Para buena suerte de su club, el partido terminó 3-2 a favor del local, esta es la segunda experiencia internacional de Moisés Ramírez tras haber ido a la Real Sociedad B.


Si no hay mayor sorpresa en la lista, Moisés Ramírez acompañará a Hernán Galíndez y Gonzalo Valle como los arqueros que irán a la Copa del Mundo 2026 por la Selección de Ecuador.

¿Cuál será el arquero titular de la Selección de Ecuador?

Aunque Moisés Ramírez fue convocado a la Selección de Ecuador, y terminó ampliando la lista de arqueros a 4. El titular en esta doble jornada de Eliminatorias sería Hernán Galíndez y su suplente inmediato será el portero de Liga de Quito, Gonzalo Valle.

