Moisés Ramírez cometió un grave error en Europa el pasado fin de semana, con el cual se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, el arquero ecuatoriano ahora tiene un inconveniente mucho mayor y es que el portero terminó perdiendo el puesto de titular.

El AE Kifisia jugó ante el Aris en este fin de semana y acabó perdiendo 1 a 0. Sin embargo, la noticia para Ecuador la noticia llegó con Moisés Ramírez. El arquero ecuatoriano ya perdió el puesto y terminó viendo todo el partido desde el banco de suplentes.

Moisés Ramírez está teniendo un 2025 muy irregular, donde primero perdió el puesto en Independiente del Valle y ahora en Grecia. El pasado fin de semana le costó el gol a su equipo cuando quiso salir a cortar un centro y no la pudo agarrar dejándola libre en el área.

Pese a estas malas actuaciones y bajo nivel, Sebastián Beccacece ha seguido confiando en el arquero y lo llama para la Selección de Ecuador. Aunque el portero ya no es titular, ni el segundo portero, parece tener asegurado su lugar como tercer arquero.

Moisés Ramírez salió de Independiente del Valle en una decisión sorpresiva para su carrera. El arquero ya venía cometiendo errores, pero fue la llegada de Guido Villar, un portero con experiencia, lo que terminó determinando su salida ya que era suplente fijo.

Los números de Moisés Ramírez en esta temporada

Con el AE Kifisia, Moisés Ramírez ha jugado ya un total de 3 partidos en esta temporada, sin embargo, en este tiempo de encuentros, el portero ecuatoriano ya ha recibido un total de 3 goles. Tiene contrato hasta 2027, pero aún podría pelear por la titularidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Ramírez con el AE Kifisia?

En Grecia, Moisés Caicedo firmó un contrato hasta 2027. El ecuatoriano tiene 25 años y está viviendo su primera experiencia en Europa, tras varios años en el fútbol ecuatoriano.

