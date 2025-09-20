Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Ramírez

Falló terriblemente en un gol y ahora “se cansan” de Moisés Ramírez en Europa

El portero ecuatoriano ahora recibió un duro golpe en Europa, después de protagonizar un grave error el pasado fin de semana.

Por Jose Cedeño Mendoza

Moisés Ramírez recibe otro duro golpe en Grecia
© GettyImages/ Edit BVMoisés Ramírez recibe otro duro golpe en Grecia

Moisés Ramírez cometió un grave error en Europa el pasado fin de semana, con el cual se hizo viral en redes sociales. Sin embargo, el arquero ecuatoriano ahora tiene un inconveniente mucho mayor y es que el portero terminó perdiendo el puesto de titular.

El AE Kifisia jugó ante el Aris en este fin de semana y acabó perdiendo 1 a 0. Sin embargo, la noticia para Ecuador la noticia llegó con Moisés Ramírez. El arquero ecuatoriano ya perdió el puesto y terminó viendo todo el partido desde el banco de suplentes.

Moisés Ramírez está teniendo un 2025 muy irregular, donde primero perdió el puesto en Independiente del Valle y ahora en Grecia. El pasado fin de semana le costó el gol a su equipo cuando quiso salir a cortar un centro y no la pudo agarrar dejándola libre en el área.

Pese a estas malas actuaciones y bajo nivel, Sebastián Beccacece ha seguido confiando en el arquero y lo llama para la Selección de Ecuador. Aunque el portero ya no es titular, ni el segundo portero, parece tener asegurado su lugar como tercer arquero.

Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina

ver también

Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina

Tweet placeholder

Moisés Ramírez salió de Independiente del Valle en una decisión sorpresiva para su carrera. El arquero ya venía cometiendo errores, pero fue la llegada de Guido Villar, un portero con experiencia, lo que terminó determinando su salida ya que era suplente fijo.

Publicidad
Chelsea perdió contra Manchester United y Moisés Caicedo fue tendencia por este motivo

ver también

Chelsea perdió contra Manchester United y Moisés Caicedo fue tendencia por este motivo

Los números de Moisés Ramírez en esta temporada

Con el AE Kifisia, Moisés Ramírez ha jugado ya un total de 3 partidos en esta temporada, sin embargo, en este tiempo de encuentros, el portero ecuatoriano ya ha recibido un total de 3 goles. Tiene contrato hasta 2027, pero aún podría pelear por la titularidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Ramírez con el AE Kifisia?

En Grecia, Moisés Caicedo firmó un contrato hasta 2027. El ecuatoriano tiene 25 años y está viviendo su primera experiencia en Europa, tras varios años en el fútbol ecuatoriano.

Encuesta

¿Moisés Ramírez volverá a ser titular?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Y así va al Mundial: Moisés Ramírez y su increíble blooper en Grecia
Fútbol de Ecuador

Y así va al Mundial: Moisés Ramírez y su increíble blooper en Grecia

Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga
Fútbol de Ecuador

Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga

"¿Le deben un favor?": La hinchada de Ecuador explota por la convocatoria de este jugador
Fútbol de Ecuador

"¿Le deben un favor?": La hinchada de Ecuador explota por la convocatoria de este jugador

Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina
Fútbol de Ecuador

Mientras la LigaPro paga 200.000 dólares, este fue el premio para Dragonas IDV en la Superliga Femenina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo