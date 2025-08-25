Es tendencia:
Joao Rojas

No juega hace 1 año, se operó de nuevo, y así apareció Joao Rojas en Barcelona SC

Joao Rojas se lesionó en mayo de 2024 y el jugador ahora reapareció dejando esta imagen en el 'Ídolo'.

Por Jose Cedeño Mendoza

Joao Rojas reaparece en Barcelona SC y deja esta imagen
© API/ Edit BVJoao Rojas reaparece en Barcelona SC y deja esta imagen

Joao Rojas es la gran ausencia de Barcelona SC, tras 1 año entero sin poder jugar. El extremo ecuatoriano fue anunciado como el gran fichaje de los amarillos en 2024, pero la suerte no lo ha acompañado. En medio de este difícil contexto, ahora dejó una sorpresiva imagen.

Este lunes 25 de agosto de 2025 se reveló que Joao Rojas ya está trabajando con el readaptador de Barcelona SC para volver a las canchas. El jugador ya tendría “curada” su fractura y ahora su vuelta a las canchas podría hacerse en las próximas semanas.

Cuando parecía que Joao Rojas no regresaba a jugar en Barcelona SC, hasta la temporada 2026, ahora se revela desde Federación Postera, que el retorno del jugador ecuatoriano podría ser en las próximas 2 a 3 semanas. Una vuelta clave pensando en el hexagonal final.

Joao Rojas ha vivido un calvario con las lesiones en el último tiempo y ahora finalmente parece que esto está cerca de terminar. No obstante, desde Barcelona SC no se quiere apurar al jugador y terminar corriendo un riesgo innecesario para lo que se le viene.

La hinchada de Barcelona SC también recibe una importante alegría al ver a Joao Rojas ya casi recuperado. Los hinchas han sido los más críticos con el extremo ecuatoriano, pero también saben de la importancia ofensiva que representa el ex futbolista de Emelec.

¿Cuándo se lesionó Joao Rojas?

El último partido de Joao Rojas jugando para Barcelona SC fue el 17 de mayo de 2024. Desde entonces, el extremo no juega por una fractura de peroné. Joao ha pasado por diferentes terapias y diferentes operaciones, y ya lleva más de 1 año sin jugar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joao Rojas con Barcelona SC?

Joao Rojas tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de 2027. Su rendimiento en los próximos meses podría determinar si sigue en el club hasta terminar su contrato o se inicia una nueva negociación para mantenerlo en el ‘Ídolo’, después de 2027.

