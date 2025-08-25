“Lo peor en el campo”: Durísimas críticas contra Pervis Estupiñán en Italia

Pervis Estupiñán debutó con la camiseta de AC Milan en la Serie A de Italia, sin embargo, el jugador ecuatoriano no tuvo el partido esperado y se llevó varios cuestionamientos. El tricolor fue el primer cambio, al entretiempo, después de dar una asistencia.

En redes sociales, los hinchas de AC Milan le dieron con todo al jugador ecuatoriano. El equipo publicó en redes sociales una foto del lateral con el mensaje: “Estupiñán remata desde lejos, no muy lejos”. Sin embargo, los hinchas cuestionaron duramente al tricolor.

Algunos aficionados escribieron estos duros mensajes en la publicación de AC Milan: “Orripilante”. “Dios mío… lo peor en el campo… ¿Podría ser otro … como Emerson Royal?”. “Devuelvan a ese (…) y compren un defensa decente, indigno”, comentaron algunos aficionados.

Las críticas llegaron con más fuerza después de que Allegri lo “quemara” al ecuatoriano sacándolo en el entretiempo, en una decisión que sorprendió a todos. Pervis venía de dar de una importante asistencia, pero no salió a jugar los segundos 45 minutos.

Pervis Estupiñán debutó con AC Milan. (Foto: @acmilan)

De momento, Pervis Estupiñán ha comenzado con el “pie izquierdo” en su debut con AC Milan. El jugador ecuatoriano ahora tendrá que revertir esta situación y más aún después de que su equipo terminara perdiendo el encuentro como local ante Cremonese.

Los comentarios de los hinchas de AC Milan contra Pervis Estupiñán

Así fueron los comentarios contra Pervis Estupiñán en la red social X:

Los comentarios contra Pervis Estupiñán. (Captura de Pantalla: X de AC Milan)

¿Cuándo volverá a jugar AC Milan por la Serie A de Italia?

El próximo partido de AC Milan en la Serie A será contra Lecce en condición de visitante. Para determinar el futuro de Pervis Estupiñán, este partido ya podría aparecer como clave. Su titularidad o suplencia podría alertar de la confianza del DT en él.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pervis Estupiñán con AC Milan?

AC Milan firmó a Pervis Estupiñán hasta finales de la temporada 2030. El ecuatoriano tiene aún un acuerdo de 5 años y quiere remontar esta mala actualidad, para recuperar la confianza de los aficionados italianos.

