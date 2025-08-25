VIDEO | No se vio en TV: Jugador de Independiente del Valle fue agredido en el Capwell

Independiente del Valle sumó una victoria muy importante contra Emelec en la LigaPro. El equipo ‘Rayado’ aumentó su ventaja contra Liga de Quito en la tabla de posiciones y también condenó a Emelec a casi quedar fuera del hexagonal. Ahora se revela que un jugador de IDV fue agredido en la cancha.

En redes sociales se visualizó un video en el que se le arroja una funda de agua a Junior Sornoza, a diferencia de otros momentos del partido, en esta ocasión lamentablemente se dio un impacto. La imagen no trascendió en la transmisión oficial.

LigaPro podría intervenir en esta situación y suspender a Emelec en el estadio Capwell. El próximo partido del ‘Bombillo’ es justamente con Barcelona SC en el Clásico del Astillero. Todo depende del informe que haya elaborado el árbitro en el partido.

Desde Independiente del Valle se analizaría una queja oficial por esta situación. Sornoza recibió el impacto cuando se iba de cambio del partido. El volante salió en camilla, pero ya afuera de la cancha decidió bajarse e ir caminando, molestando a los hinchas de Emelec.

No es la primera vez en que se da algún tipo de agresión en el estadio de Emelec. Este ambiente se ha convertido en una reiteración para el ‘Bombillo’ y le ha generado diferentes sanciones. Ahora se espera un castigo puntual también por el recibimiento.

¿Puede Emelec jugar sin aficionados en el Estadio Capwell?

Para que Emelec juegue sin aficionados en el estadio Capwell todo depende del informe arbitral de lo sucedido en el partido. En esta jornada, ya Barcelona SC jugará sin aficionados en su estadio, tras problemas en el partido ante Macará en la LigaPro.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras la derrota de Emelec ante IDV, así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro:

