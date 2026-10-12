Pedro Vite finalmente no seguiría en Pumas para la temporada 2027. Fue uno de los mejores de Ecuador en el Mundial.

Pedro Vite fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en el Mundial 2026 y en ese momento varios clubes lo empezaron a seguir en Europa. En ese momento, los mexicanos no lo dejaron salir y por eso el ecuatoriano se quedó. No obstante, ahora todo puede cambiar por una insólita realidad.

Según la información publicada por dos medios en Ecuador como Federación Postera y Mr.OFF, Pedro Vite dejaría Pumas porque el club quiere renovar su plantilla para 2026. Esta decisión se basaría en construir una plantilla donde se rebaje el limite salarial.

En las próximas semanas se espera concretar esta decisión y esta ola de salidas en el club para la temporada 2027. Por lo cual, la chance de volver a salir ronda el futuro de Vite. El ecuatoriano sonó para ir a Europa y también para jugar en la MLS.

Por lo cual, serán horas claves para que se determine a donde iría Vite. El tricolor ha dejado muy buenos rendimientos en México y con el gran Mundial que hizo ofertas no le faltarían. En su momento, sonaron clubes como Roma, Benfica y City Group para su futuro.

Pedro Vite dejaría PUMAS para la siguiente temporada. (Foto: GettyImages)

Pumas tampoco la pasa bien en México, sobre todo porque a mitad de año perdieron la final del torneo contra Cruz Azul. Parece que el equipo de la UNAM está lejos de recuperar esa versión que los hizo ser finalistas y en este segundo semestre no ganarían nada.

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Los números de Pedro Vite en este semestre

En este segundo semestre, Pedro Vite apenas ha jugado con Pumas un total de 10 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia en poco más de 725′ minutos. Tiene contrato en México hasta la temporada 2029.

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