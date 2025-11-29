¡URGENTE! Esta sería la primera respuesta de FEF para El Nacional ¿Se van a la B?

El Nacional protagonizó un nuevo escándalo en el fútbol ecuatoriano después de que se revelara que el club corre riesgo serio de perder la categoría. En medio de todos los rumores, ahora el ‘Bi-Tri’ ya tendría una de las primeras respuestas de FEF y no es nada favorable.

Se había revelado que El Nacional esperaba una respuesta de FEF sobre su posible descenso y ahora de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, el ‘Bi-Tri’ ya sabe que Francisco Egas no estaría contento con sus alegados y lo más probable es que desciendan.

En su pelea por no perder la categoría, El Nacional estaría dispuesto a ir hasta el TAS para evitar un castigo mucho mayor y perder la categoría. No obstante, esta acción se decidirá cuando la FEF emita una resolución oficial, que se espera hasta los próximos días.

La resolución de la FEF podría esperarse hasta los siguientes días, debido a que, Francisco Egas, máximo representante, no está en el país, ya que forma parte del gabinete de CONMEBOL que estará en la final de la Copa Libertadores que se juega entre Palmeiras y Flamengo.

El Nacional vive uno de los peores momentos de su historia, con jugadores que no entrenan, con deudas pendientes, todo esto podría derivar en el descenso administrativo. Asimismo, FEF no avisó a LigaPro de ninguna sanción y esto terminó alterando la competencia.

Desde LigaPro tampoco han tomado una decisión oficial respecto a este caso, y de momento todo se mantiene igual hasta el partido que tiene que jugar El Nacional el domingo. Toda resolución oficial está en los escritorios de la FEF y es ahí donde se decide el futuro del ‘Bi-Tri’.

Los jugadores de El Nacional no entrenan hace varias semanas

Toda esta crisis de El Nacional se ejemplifica en como los jugadores han decido irse al “paro”. Los futbolistas reclaman sueldos atrasados desde hace varios meses y en las últimas semanas ni han entrenado. Solo se han presentado a jugar los diferentes partidos.

