No todo es tristeza: Liga de Quito se va de la Copa Libertadores con esta fortuna

Este jueves 30 de octubre de 2025 Liga de Quito fue víctima de la remontada más histórica de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano perdió 4 a 0 en Brasil, después de ganar 3 a 0 en Quito. Pero, aunque cayó feamente eliminado, se termina llevando varios millones.

Con esta eliminación en semifinales, Liga de Quito se termina llevando en esta Copa Libertadores un premio económico de 9 millones de dólares. El club factura el premio más importante de su historia y el dinero que seguramente servirá para construir un equipo fuerte para los siguientes años.

Liga estuvo cerca de alcanzar una nueva final continental y con lo cual se hubiera asegurado más millones a ganar. Si el equipo ecuatoriano ganaba esta final también se llevaba 24 millones de dólares y hubiera acumulado un premio económico de más de 30 millones de dólares.

ver también Palmeiras vs Flamengo ¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

Tweet placeholder

Ahora Liga de Quito tendrá que tratar de asegurar su cupo de Copa Libertadores en la LigaPro. El equipo ecuatoriano no lo tiene fijo y deberá reiniciar la mente para volver a competir en el campeonato ecuatoriano en los partidos que le quedan.

ver también VIDEO | El espectacular recibimiento de la hinchada de Palmeiras a su equipo antes de jugar contra Liga

Liga de Quito también está cerca del Mundial de Clubes

Esta participación en la Copa Libertadores también le sirvió a Liga de Quito para meterse en el ranking para el Mundial de Clubes. El equipo ecuatoriano tendrá que sumar puntos en los siguientes años, ya que en caso de no ganarla puede entrar por esta ventana.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto ganará el campeón de la Copa Libertadores?

El campeón de la Copa Libertadores se llevará 24 millones solo por ser campeón de la Copa Libertadores. El premio total será más de 30 millones, por lo que ambos equipos han acumulado en esta Copa.

Encuesta¿Liga de Quito hizo una buena Copa Libertadores? ¿Liga de Quito hizo una buena Copa Libertadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

En Síntesis:

Liga de Quito fue eliminado de la Copa Libertadores el jueves 30 de octubre de 2025 perdiendo 4 a 0 en Brasil.

perdiendo en Brasil. Por llegar a semifinales de la Copa Libertadores, Liga de Quito se llevó un premio económico de 9 millones de dólares .

. El campeón de la Copa Libertadores ganará 24 millones de dólares, acumulando un total de más de 30 millones.

Publicidad