Palmeiras vs Flamengo ¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

Este jueves 30 de octubre de 2025 se definió la final de la Copa Libertadores, la cual nuevamente será brasileña entre Palmeiras y Flamengo. Los dos equipos disputarán la “final soñada” al ser los dos mejores clubes de todo el torneo y definirán al nuevo campeón de América.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre de 2025. La final se disputará en el estadio Monumental en Lima, Perú.

¿Qué canal pasará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 se verá por la pantalla de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

Palmeiras viene de eliminar a Liga de Quito en la semifinales de la Copa Libertadores, en una de las series más importantes de la historia del torneo. Los brasileños habían perdido 3 a 0 en Ecuador, pero en su estadio y con su gente lo dieron vuelta.

Por otro lado, Flamengo se metió en esta final, tras una serie muy disputada contra Racing, donde un único gol en Brasil fue la diferencia. Los brasileños se hicieron fuertes en Argentina y lograron avanzar por la mínima a una nueva final de Copa.

¿Cuánto ganará el campeón de la Copa Libertadores?

El campeón de la Copa Libertadores se llevará 24 millones solo por ser campeón de la Copa Libertadores. El premio total será más de 30 millones, por lo que ambos equipos han acumulado en esta Copa.