¡Última hora! Juan Carlos León dejaría Libertad y estos grandes lo siguen de cerca

El 'Pechón' León dejaría Libertad para la temporada 2026.

Por Jose Cedeño Mendoza

'Pechón' deja Libertad y se mete en planes de otros equipos de LigaPro
'Pechón' deja Libertad y se mete en planes de otros equipos de LigaPro

El ‘Pechón’ León hizo una campaña histórica con Libertad en esta temporada. El DT ecuatoriano tiene al equipo lojano peleando en el primer hexagonal del campeonato y ya le aseguró competencia internacional para 2026. No obstante, ahora la noticia llega con su posible salida.

De acuerdo a la información de Petronio Valdivieso, Juan Carlos León no seguirá en Libertad para la temporada 2026. El DT no tiene contacto con la dirigencia por una posible renovación, y el entrenador ya descarta cualquier chance de seguir en Libertad.

Asimismo, ‘Pechón’ León estaría consciente de que Libertad está buscando a un nuevo entrenador y por este motivo, es que el técnico ecuatoriano descarta seguir en Loja. Al quedar sin contrato, el DT buscaría un nuevo equipo y ofertas no le faltarían.

Por otro lado, ‘Pechón’ León se ha metido en planes de equipos como Emelec o Barcelona SC, con los que se ha asociado su futuro. Sin embargo, ambos equipos ahora tienen entrenadores y cualquier salida debería confirmarse en las siguientes semanas.

El ‘Pechón’ se quedará a cumplir el contrato que ya firmó con Libertad, por lo cual, el DT ecuatoriano terminará su campaña histórica en Loja. Ahora el equipo busca de cerca meterse a Copa Libertadores, pero necesita caídas de BSC o Católica u otros resultados a nivel internacional.

Los números de ‘Pechón’ León en esta temporada

En lo que va de temporada con Libertad, los números del ‘Pechón’ León son 33 partidos dirigidos, 13 victorias, 11 empates y 9 derrotas. El avance es sorprendente, porque en la temporada 2024, el equipo de Loja estuvo peleando por no descender y ahora está en el top 6.

Emelec ya quiso contratar a ‘Pechón’ León

Emelec ya estuvo muy interesado en el fichaje de ‘Pechón León’. El club azul incluso estuvo cerca de anunciarlo como nuevo DT cuando Jorge Célico dejó el cargo. No se pudo llegar a un acuerdo y finalmente, el elegido por Emelec fue Guillermo Duró.

