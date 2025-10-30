VIDEO | El espectacular recibimiento de la hinchada de Palmeiras a su equipo antes de jugar contra Liga

La hinchada de Palmeiras protagonizó uno de los recibimientos más emotivos de la Copa Libertadores. La hinchada fue a ver a sus jugadores y llenaron todas las calles previo a llegar al estadio Allianz Parque. Todo esto buscando la conjura y unidad para remontar.

Rápidamente en las redes sociales se viralizó el video de como la hinchada de Palmeiras fue a recibir al equipo. Los hinchas cantaron y también arrojaron varios fuegos pirotécnicos, dejando imágenes para la historia del fútbol sudamericano en estos torneos.

Palmeiras necesita 3 goles para igualar la serie y solo así podrá mandar el partido a los penales. Con 4 clasifica de manera directa. Sin embargo, Liga de Quito no ha perdido así en esta Copa Libertadores, sumando solo una derrota por 2 a 0, que fue contra Flamengo.

Dentro de la cancha también se espera un emotivo recibimiento para cuando empiece el partido. Ya en la previa, el DT, le pidió a los aficionados que ayuden a conseguir esta remontada. Y también reveló que todos tienen que estar listos para una remontada histórica.

¿Qué canal pasa el partido de Palmeiras vs Liga de Quito?

La CONMEBOL confirmó que la televisora para el partido es:

ESPN

Planes de Disney+.

