Es tendencia:
logotipo del encabezado
Palmeiras

VIDEO | El espectacular recibimiento de la hinchada de Palmeiras a su equipo antes de jugar contra Liga

El emotivo recibimiento de la hinchada de Palmeiras para su equipo buscando la remontada ante Liga de Quito.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Histórico recibimiento a Palmeiras en la Copa Libertadores
© GettyImagesHistórico recibimiento a Palmeiras en la Copa Libertadores

La hinchada de Palmeiras protagonizó uno de los recibimientos más emotivos de la Copa Libertadores. La hinchada fue a ver a sus jugadores y llenaron todas las calles previo a llegar al estadio Allianz Parque. Todo esto buscando la conjura y unidad para remontar.

Rápidamente en las redes sociales se viralizó el video de como la hinchada de Palmeiras fue a recibir al equipo. Los hinchas cantaron y también arrojaron varios fuegos pirotécnicos, dejando imágenes para la historia del fútbol sudamericano en estos torneos.

Palmeiras necesita 3 goles para igualar la serie y solo así podrá mandar el partido a los penales. Con 4 clasifica de manera directa. Sin embargo, Liga de Quito no ha perdido así en esta Copa Libertadores, sumando solo una derrota por 2 a 0, que fue contra Flamengo.

Liga de Quito tomó esta medida para recuperar rápido a Gonzalo Valle

ver también

Liga de Quito tomó esta medida para recuperar rápido a Gonzalo Valle

Tweet placeholder

Dentro de la cancha también se espera un emotivo recibimiento para cuando empiece el partido. Ya en la previa, el DT, le pidió a los aficionados que ayuden a conseguir esta remontada. Y también reveló que todos tienen que estar listos para una remontada histórica.

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry “jugará la Serie B”

ver también

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry “jugará la Serie B”

¿Qué canal pasa el partido de Palmeiras vs Liga de Quito?

La CONMEBOL confirmó que la televisora para el partido es:

Publicidad

Encuesta

¿Remontará Palmeiras?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"
Fútbol de Ecuador

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"

Liga de Quito tomó esta medida para recuperar rápido a Gonzalo Valle
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito tomó esta medida para recuperar rápido a Gonzalo Valle

Palmeiras vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido de las semifinales de la Copa Libertadores?
Copa Libertadores

Palmeiras vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido de las semifinales de la Copa Libertadores?

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

Inter de Milán ofertó por una FIGURA de la Selección Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo